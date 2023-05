Fotovoltaická elektrárna jako ochrana peněz před inflací

Do čeho vložit peníze, aby jejich hodnotu rapidně nesnížila inflace? Málokterý investiční produkt garantuje dostatečně vysoké zhodnocení. V aktuální situaci je tedy rozumné peníze utratit za něco, co má z dlouhodobého hlediska smysl. Například fotovoltaická elektrárna.

Inflace se v Česku drží vysoko nad hranicí 10 %. V Evropě jsme bohužel na špici. Hotovost ztrácí na hodnotě, investování je složitější. Lidé začali být vynalézavější a své peníze vkládají do věcí, které by je dříve ani nenapadly.

Proč dává investice do fotovoltaiky smysl?

Protože se to vyplatí. To začali Češi chápat už ve chvíli, kdy se museli potýkat s výrazně vyššími cenami energií. To, že ani dnes nejsou levné, vám ukáže srovnání cen energií. Mnozí snili o energetické nezávislosti. Ale i když nedokážete být celoročně plně energeticky soběstační, investice do fotovoltaiky se vrátí.Pořízení fotovoltaiky je nyní výhodné i z toho důvodu, že stále běží dotace na fotovoltaiku ve výši až 301 500 Kč. Tuto dotaci lze významně navýšit kombinací s dalšími podporovanými opatřeními. Například pokud si s fotovoltaickou elektrárnou realizujete výměnu zdroje tepla nebo si pořídíte dobíjecí stanici elektromobilů. Lze se tak dostat až na 385 000 Kč. Firmy, které fotovoltaiku instalují, obvykle žádost o dotaci vyřídí za vás, takže strach, že na dotaci nedosáhnete kvůli špatně vyplněným papírům, je zbytečný.

Máme tu i ekologické hledisko. Zejména mladší generace si čím dál více uvědomují, jak důležité je pečovat o planetu Zemi. Získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů je jednou z možných cest, jak trochu přispět svou troškou do mlýna.

Vyplatí se fotovoltaika? Určitě!

Zájemci se nejčastěji ptají na návratnost fotovoltaiky . Samozřejmě záleží na tom, jak výkonné panely si na střechu necháte instalovat, kolik jich bude, jaký je sklon vaší střechy, na jakou světovou stranu budou panely umístěné, jaká je vaše běžná spotřeba elektřiny a mnoha dalších kritériích. Není tedy jednoduché na otázku návratnosti fotovoltaiky odpovědět.Můžeme ale uvést modelový příklad fotovoltaické elektrárny s výkonem 9,9 kWp, kdy je spotřeba domácnosti z 80 % pokryta výrobou elektrárny. Počítáme i s investicí do servisu a obnovy baterií ve výši 100 000 Kč po zhruba 12 letech. I s tímto dodatečným nákladem při aktuálních cenách elektřiny a s využitím dotací platí, že zhruba šest let budete v mínusu a pak už začnete jen šetřit. Udávaná životnost fotovoltaických panelů je 25 let, a tak si spočítejte, kolik za ty roky ušetříte. Bude se jednat o statisícové částky. Vyděláváte totiž nejen na tom, že neplatíte za elektřinu, ale také za přebytky vyrobené energie, které prodáváte do sítě.Jak si zařídit fotovoltaiku?Hodně se píše o tom, jestli se fotovoltaika vyplatí a jaká je její návratnost. Chybí však praktické rady, jak na ni. Důležité je obrátit se na odborníky. Těch je dnes celá řada, a tak neváhejte využít internetových srovnávačů nebo se poptat známých na jejich zkušenosti. Každá dobrá odborná firma nejdříve provede studii proveditelnosti. Přijede se podívat k vám domů a na základě prohlídky připraví nabídku přímo pro vaši střechu. Může se stát, že vaše střecha pro fotovoltaiku vhodná nebude, třeba kvůli špatnému technickému stavu. Toto rozhodnutí odborníků byste měli vždy respektovat. Někdy lze vymyslet alternativní řešení, například umístit panely na zem na zahradě, máte-li o to zájem. Ještě před instalací si ujasníte celkové náklady a proberete s odborníky, zda splňujete podmínky pro získání dotace. Podívejte se na nezávislé srovnání dodavatelů fotovoltaiky .Můžete se obrátit buď přímo na nějakou firmu, nebo se nejdříve sejít s expertem na fotovoltaiku, který s vámi vše spočítá a následně vám i pomůže s výběrem realizující firmy.A pokud ještě stále nejste přesvědčeni, zda by právě pro vás byla fotovoltaika dobrým řešením, zkuste si vyplnit následující kalkulačku. Dozvíte se, za jak dlouhou dobu by se investice do fotovoltaiky vrátila vám.