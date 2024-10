Farma Rudimov: Hospodaříme a žijeme v souladu s přírodou

Když se řekne farmář, málokoho napadne, že cesta k tomuto povolání může začít na festivalu.

V malebném podhůří Bílých Karpat působí rodinná ekologická farma Rudimov, kterou vede Jan Žák. Ten farmu založil již ve svých osmnácti letech. Na zdejších loukách se celoročně pasou ovce a hovězí dobytek v souladu s jejich přirozenými potřebami a podle zásad welfare. Jan Žák stojí také za zpracovnou masa Maso z lúky, kde vyrábí jedinečné produkty, které se pyšní několika oceněními Regionální potravina Zlínského kraje. V roce 2021 získali ocenění za Jehněčí klobásu, v roce 2022 za Baby Beef párky a v roce 2024 za Rib Eye steak BIO.

Když se řekne farmář, málokoho napadne, že cesta k tomuto povolání může začít na festivalu. "Ustlal jsem si na zdejší louce, a když jsem se ráno probudil, řekl jsem si: Proč se tady nic nepase?" začíná vyprávění Jan Žák, majitel farmy Rudimov. "Sám pocházím z farmářské rodiny nedaleko Valašských Klobouk a vždy jsem tak měl velmi blízko k přírodě a hospodaření."

Jan začínal se 40 ovcemi a devíti krávami na 100 hektarech. "Mou největší motivací byla mladická nerozvážnost a netušil jsem, kolik je za tím práce," vzpomíná s úsměvem. I díky podpoře rodičů vybudoval farmu se 150 krávami a 400 ovcemi, které jsou celoročně na pastvinách a krmeny pouze tím, co se na louce a farmě sklidí.

Video: Regionální potravina

Součástí farmy je i certifikovaná bourárna a zpracovna, kterou pojmenovali Maso z lúky. "V názvu jsme chtěli odkazovat na region, proto jsme místo slova louka použili výraz lúka, který vychází z původního regionálního označení pro pastviny."

Ve výrobně se zabývají produkcí jehněčího a hovězího masa v BIO kvalitě a výrobou tradičních masných výrobků. Mezi oceněnými produkty je i Baby Beef párek, vyrobený z vyzrálého BIO hovězího a vepřového masa. Je zpracováván ručně podle tradiční receptury a uzený minimálně 9 hodin na bukovém a ovocném dřevě. V letošním roce získal ocenění Regionální potravina také Hovězí Rib Eye steak BIO z roštěné. "Ideální je na grilování. Vzhledem k tomu, že maso je té nejvyšší kvality, postačí na jeho přípravu jenom oheň, trocha soli a pepře," radí Honza, který dodává, že na všechna ocenění Regionální potravina je pyšný.

"Jsme malá značka a ocenění nám pomohlo dostat se do povědomí lidí. Je to opravdu užitečná forma propagace. My jsme tady skoro na konci světa a díky ocenění se o nás lidé dozvědí."

S masem z farmy Rudimov se můžete setkat i v restauracích a řadě obchodů v blízkosti Rudimova, ale i v Praze. Zakoupit je můžete také na e-shopu.

To nejlepší ze sousedství!

