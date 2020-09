Dveře na míru šikminám

Podkrovní byty a půdní vestavby jsou typické svými šikminami, které kopírují tvar střechy a často ztěžují umístění dveřního křídla. Ne vždy je totiž v podkroví dostatečný prostor pro standardní otočné dveře. Moderní bezobložkové zárubně a dveřní křídla s hliníkovou konstrukcí se ale se zkoseným stropem hravě vypořádají!

Seříznutí dveřního křídla do šikminy podle tvaru stropu v podkrovním interiéru může být v dnešní době vysoce designovou záležitostí! "Elegantní a praktické řešení pro půdní vestavby nabízí skrytá zárubeň AKTIVE v kombinaci s dveřmi MASTER DOOR, které je možné vyrobit na míru a to včetně potřebného sešikmení," vysvětluje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, uceleného výrobce designových dveřních systémů, a dále vysvětluje: "To dveřím i skryté zárubni umožňuje konstrukce vyrobená z hliníku, který je lehký, odolný a ve výrobě snadno zpracovatelný. Stavebním prvkům, které jsou z něj vyrobeny, přináší vyšší pevnost a možnost atypického provedení." Kromě sešikmení je dokonce možné zvolit i dveřní komplet bez nadpraží, což opticky zvětší prostor, protože dveřní křídlo sahá od podlahy až ke stropu.

Jako alternativu standardních dveří lze v podkroví použít i sešikmené celoskleněné dveře. Ty nejenže svým atypickým tvarem navrženým individuálně přesně na míru opět mohou být použity v méně přístupných částech prostoru, ale díky sklu přináší dodatečné světlo ze sousedících prostor. "Celoskleněné dveře jsou vždy vyrobeny z kaleného skla, které je až pětkrát odolnější vůči bočním nárazům než obyčejné sklo, proto není třeba mít obavy z jeho rozbití. Pro dekorování skla nebo zachování intimity se pro celoskleněné dveře často využívají pískované nebo grafické motivy," doplňuje Petr Paksi z JAP FUTURE .

TIP: Schovejte dveře do pouzdra

Mnohdy podkrovní byty sice nabízí dostatečný prostor pro umístění klasických dveří, ale dveřní křídlo zbytečně zabírá tolik potřebné místo v malé místnosti. V takovém případě je třeba zvážit typ jejich otevírání. Klasická otočná dveřní křídla zabírají v otevřeném stavu podlahovou plochu cca 0,6 m2, kdežto posuvné dveře po stěně zabírají 0,1 m2 a zasouvací dveře do stavebních pouzder dokonce nezabírají vůbec žádnou plochu, protože celé dveřní křídlo zajíždí do stěny. Stavební pouzdro tak nabízí maximální úsporu místa, které se bude v podkrovních prostorech určitě hodit - díky tomu, že dveře zmizí ve stěně, lze totiž využít i prostor v jejich bezprostřední blízkosti.