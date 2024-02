Dva dny plné designu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně

Výstava Grand designérů 2022 Lexová&Smetana a debata o proměně firem při zapojení art direktora.

Přelom února a března bude v Moravské galerii v Brně nabitý designem. Ve čtvrtek 29. února se od 18 hodin uskuteční slavnostní zahájení výstavy designérské dvojice Lexová&Smetana: Out of the Blue. Součástí večera bude také vyhlášení finálových trojic cen Czech Grand Design 2023, což proběhne již podruhé mimo Prahu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně. V pátek 1. března pak od 9.30 naváže debata a prezentace na téma Přínos šéf(designéra) ve firmě, kterou vás provede Petr Šimůnek, šéfredaktor Forbes. Mezi hosty budou například Martin Wichterle (Rückl), Jan Plecháč (Moser) nebo Ladislav Škoda (Tescoma). Vstupné na obě akce je zdarma, na debatu je ale potřeba se registrovat.

Nábytek zahalený v oblacích. Výstava Lexová&Smetana: Out of the Blue

Výstava loňských Grand designérů Terezie Lexové a Štěpána Smetany Out of the Blue je hravým příběhem o vzniku nápadů zhmotněných do jednotlivých produktů. Ty nejlepší nápady totiž často přicházejí jen tak, z čista jasna. Pod kurátorským dohledem Michaely Kádnerové vznikla přehlídka toho nejlepšího z portfolia dua Lexová&Smetana, která připomíná, že praktická každodennost nevylučuje krásu, jedinečnost a zážitek.

Ve "světlíku" Uměleckoprůmyslového muzea, kde v minulosti vystavovala i Lucie Koldová nebo duo Vrtiška & Žák, se tak ocitnete ve snové krajině plné fantazie a nápadů. Na dobrodružné cestě najdete levitující produkty designérského dua, které společně tvoří od roku 2018, ale i příběhy, jak jednotlivé výrobky vznikaly. Výstava je k vidění od 1. března 2024 až do 26. ledna 2025, milovníci interiérového a produktového designu by si ji rozhodně neměli nechat ujít.

Jak si vybrat kvalitního designéra a jak si má designér vybrat firmu?

Zajímá vás, co přináší designér firmám? Co dělá art direktor? A proč jsou firmy, které mají ve vedení art direktora, úspěšné? Pak přijďte na debatu a prezentaci Přínos (šéf)designéra ve firmě, která se uskuteční v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně v pátek 1. března od 9.30 ve spolupráci s Asociací českého průmyslového designu, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy.

Mezi hosty vystoupí Martin Wichterle a Kateřina Handlová (Rückl), Patrik Kreysa, Roman Vrtiška a Vladimír Žák (Ravak), Kateřina Zapletalová a Jan Plecháč (Moser), Karel Pacák (Polstrin), Ladislav Škoda (Tescoma), Jana Zielinski (ceny Czech Grand Design) nebo Marian Piecha (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). Kromě inspirativních hostů na zájemce čeká překvapení - speed dating pro zábavné a snadné propojení firem s designéry. Své místo na debatě si rezervujte zde. Kapacita je omezena.

