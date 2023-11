Dotace na školení – pravda nebo fikce?

V dnešní nepřehledné době si často nejsme jisti, co je jen reklamní sdělení a co doopravdy funguje. Na jaře roku 2023 se všude objevovala hesla „Kurzy zdarma od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)“, „Jsem v kurzu díky MPSV“ a podobná.

Jak to ve skutečnosti funguje? Kdo má opravdu na dotaci nárok? Platí tato možnost i v roce 2024?

Zeptáme se přímo tam, kde se kurzy školí. Jitka Sotonová stojí v čele školicího centra OKškolení, kde probíhají mimo jiné i kurzy v rámci dotačního programu MPSV.

Paní Sotonová, dotace na školení - je to pravda nebo fikce? Jedná se o marketing školicích center, vlády, nebo opravdu mohu dostat peníze na školení?

Opravdu nejde o žádný marketing. V rámci Národního plánu obnovy vláda letos na jaře spustila projekt na podporu dalšího vzdělávání nazvaný Jsem v kurzu. Vytvořila stejnojmenný web, který spadá pod Úřad práce ČR (ÚP ČR), resp. MPSV. Na něm jsou dostupné všechny informace, které jako případný zájemce o školení potřebujete. Pobízí vás a motivuje, abyste využili příležitosti a nechali se proškolit za peníze, které jsou v programu díky EU a MPSV. Naším školicím centrem OKškolení prošly už desítky takovýchto úspěšných žadatelů o dotaci. Úřad práce zaplatí 82 % ceny kurzu. Můžete získat celkově až 50 000 Kč a využít je na více školení, pokud se vejdete do limitu. Díky tomu se k nám už mnozí školenci přes dotace hlásí opakovaně.

Kdo má na peníze nárok? Mám zažádat jako fyzická osoba, nebo to řeší firma, ve které pracuji?

Na dotaci má nárok v principu každý. Nerozhoduje, jestli jste zaměstnanec, OSVČ, důchodce, student nebo nezaměstnaný - ani jedno není na překážku. Dotace mají pomoci lidem zvýšit vlastní cenu na trhu práce. Proto není rozhodující, v jakém pracovním poměru právě jste. Dotace jsou určené pro fyzické osoby, ne pro firmy. O dotaci tedy žádá každý sám za sebe jako fyzická osoba, zaměstnavatel v tom nefiguruje. My v OKškolení rádi pomůžeme každému, kdo má zájem se vzdělávat. Poradíme vám s výběrem toho správného kurzu.

Do kdy mohu o dotaci zažádat? Je vůbec ještě čas?

V tuto chvíli je stále možné o dotace na školení žádat a nic se na tom nezmění ani v následujících měsících. Podle našich informací je v plánu MPSV zachovat projekt až do roku 2025. Je potřeba si jen hlídat termíny kurzů a přihlásit se vždy s dostatečným předstihem. Úřad práce má na posouzení každé žádosti 30 dní a v kratší lhůtě není možné si o vybraný termín školení v systému zažádat. Zákazníkům OKškolení proto často připomínáme, ať žádají minimálně měsíc předem.

Z jakých školení si mohu vybírat?

Vybírat je možné z celé řady školení. V aktuálním projektu MPSV jde o kurzy digitálních dovedností, v nichž Česká republika v dlouhodobém evropském průměru zaostává. Proto velmi kvitujeme současnou snahu vlády, resp. projektů EU, tuto situaci změnit. Mezi takové kurzy patří samozřejmě základní až pokročilá školení kancelářských aplikací jako je MS Office, ale najdete tu i kurzy pro IT profesionály, databázové specialisty, analytiky, vývojáře software a mnoho, mnoho dalších.

Jaká školení byste doporučila Vy? Jakým směrem je výhodné se dnes vzdělávat?

Jakákoliv dovednost získaná v IT oblasti je na trhu práce velmi ceněná. Pokud si neumíte naformátovat tabulku, komplikuje vám to samozřejmě běžnou práci. I když si umíme mnohé "vygooglit", čím víc takových drobných dovedností si zautomatizujeme, tím víc nám to usnadní život. To stejné platí i jinde, třeba v programování. Nikdy nevíte, v jaké pracovní (i soukromé) situaci se vám bude hodit znalost dalšího programovacího jazyka. Obecně myslím, že jakákoliv nová IT dovednost nás posouvá správným směrem a pomáhá nám držet krok s dobou a získat konkurenční výhodu. Mám-li jmenovat, mezi naše evergreeny patří školení MS Office, ať už on-premise, nebo cloudových aplikací. Stále větší popularitě se těší kurzy na datovou analýzu, zejména Power BI, SQL jazyk a databáze. Mezi další oblíbené kurzy, které najdou široké využití, patří školení jazyka Python. Mohla bych pokračovat, ale na to tu nemáme prostor, proto jen dodám, pokud si nevíte s výběrem rady, jsme tu od toho, abychom poradili.

Co školení a umělá inteligence? Nebojíte se, že lektory nahradí avatar?

My v OKškolení věříme, že živého lektora AI nenahradí. Naši studenti si lektory velmi chválí, občas se sejdou na společném obědě a často řeší problémy, které osnovu školení dalece přesahují. Myslím, že tuhle lidskou přidanou hodnotu AI ještě dlouho nebude umět nahradit. To ale rozhodně neznamená, že bychom si nechávali ujet vlak. AI věnujeme pozornost a přistupujeme k ní s velkým respektem. Nedávno jsme u nás v OKsystemu pořádali celodenní konferenci FreshAI, která se věnovala AI v současném světě i vizím do budoucna z mnoha úhlů pohledu. Od jara letošního roku děláme workshopy ve spolupráci s Kamilem Juříkem, pro kterého je AI srdcová záležitost a její potenciál ve svém businessu také maximálně využívá. Workshopy AI nástrojů máme většinou dlouho dopředu vyprodané.