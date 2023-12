Doprovodné kategorie letošního ročníku podnikatelských soutěží hýřily pestrostí

V doprovodných kategoriích 18. ročníku podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Firma roku a Živnostník roku vítězí v kategorii Srdcař roku provozovatel galerie minerálů Luboš Blaha, Nejlepší rodinnou firmou je loštická ZLKL, Inovátorem roku Virtual Lab a České stříbro bere Thun 1794.

Cenu České televize, kategorii Podnikatelské stříbro získal Thun 1794

Porcelánka Thun je v současné době nejstarší a největší český výrobce porcelánu. Funguje ve třech provozovnách - Nová Role, Klášterec nad Ohří, Concordia-Lesov. Závod Nová Role byl založen roku 1921. Po druhé světové válce byl zařazen do skupiny Karlovarský porcelán. V roce 2009 došlo k výrazné změně výrobní náplně. Nová Role se zároveň stala sídlem celé společnosti a v jejím areálu jsou umístěny i provoz, servis a výroba sítotisku. Ve své výrobě navazuje na více jak 220letou tradici výroby porcelánu. Závod je vybaven moderními technologickými zařízeními, jako jsou isostatické lisy, tlakové lití, glazovací komplex, rychlovýpalná pec, komorová pec a vtavná dekorační pec. Závod nabízí své výrobky jak v bílém, tak v dekorovaném provedení. Závod Klášterec nad Ohří byl založen v roce 1794 hrabětem Františkem Josefem Thunem a J. N. Weberem, jako druhá nejstarší továrna v Čechách. V 70. letech minulého století byla továrna přemístěna do nově vybudovaných prostor, ve kterých se nachází dodnes. Závod je vybaven moderními technologickými zařízeními, jako jsou tlakové lití, dvě komorové pece, dvě vtavné pece. Závod disponuje velmi silným dekoračním oddělením, které je schopno aplikovat na bílý střep veškeré dostupné druhy dekorace: sítotiskové dekory, vtavné i naglazurové dekory, malírenské dekory s využitím drahých kovů nebo barev, stříkání. Třetí závod, Concordia Lesov byl založen v roce 1888 Ernstem Máderem. V roce 2009 byla zakoupena společností Thun 1794 a.s. včetně ochranné známky a technologických zařízení. Závod je vybaven zařízením na výrobu tlakového lití, moderními komorovými pecemi a vtavnou dekorační pecí.

Inovátorem roku je Virtual Lab, který se věnuje vývoji aplikací ve virtuální a rozšířené realitě

Českobudějovická společnost Virtul Lab vyvíjí aplikace ve virtuální a rozšířené realitě, které firmám pomáhají zvyšovat zisky, snižovat náklady nebo ulehčovat procesy. Buduje dvě vlastní značky s globálním potenciálem. První je automatická tréninková platforma pro zdravotní sestry ve virtuální realitě, která simuluje postupy na jednotce intenzivní péče bez reálného pacienta. Nyní je testována ve dvanácti státech světa na čtyřech kontinentech. Druhým řešením je ucelený systém pro vzdělávání žáků druhých stupňů základních škol a středních škol ve virtuální realitě. Toto řešení dnes využívá více než šedesát škol v České republice. Dále dodává virtuální realitu pro domovy seniorů pro aktivizační a reminiscenční terapie, stavební a strojní průmysl a v neposlední řadě pro turismus. "Za dobu našeho fungování máme na kontě téměř dvě stě realizací v celé řadě oblastí. Mezi naše klienty patří banky, města, kraje, výrobní firmy, globální výrobci zdravotních přístrojů, nemocnice, senior domovy, alzheimer centra a univerzity," říká spolumajitel společnosti Leoš Kubíček.

Nejlepší rodinnou firmou roku se stala ZLKL věnující se strojírenské výrobě

ZLKL nabízí svým zákazníkům širokou škálu strojírenských činností, konkrétně obrábění, lisování, svařování, povrchové úpravy, 3D kontrolu kvality a také vývoj a konstrukci. Díky své komplexnosti, kvalitě, schopnosti rychle reagovat na požadavky klienta a přijatelným cenám dlouhodobě roste tržbami i počtem zaměstnanců. Dodává především do nadnárodních koncernů, jako je Emerson, Siemens, Miele, Daimler a mnoha dalších. Přibližně 60 % výroby směřuje na export, hlavním odbytištěm je po České republice Francie a Německo. Většina výrobků nachází své použití v elektrotechnickém, vodohospodářském a v automobilovém průmyslu. "Náš zákazník má většinou přesnou představu o tom, co chce, abychom mu vyrobili. Dostaneme výkres, velikost série, navrhneme technologický postup, provedeme homologaci, a pak se pustíme do výroby," říká jednatel vítězné společnosti Ladislav Brázdil, v jehož firmě pracují jeho synové a jejich manželky. S některými zákazníky je v dlouhodobém vztahu a podílí se i na vývoji produktu. U jednotlivých projektů má speciální zlepšovatelský tým technologů, jejichž cílem je zrychlit, zjednodušit a zlevnit výrobu každého dílu při zachování vysoko nastavených kvalitativních požadavků.

Srdcařem roku je Luboš Blaha, který provozuje galerii minerálů

Zabývá se zpracováním, dovozem a velkoobchodním prodejem minerálů a drahých kamenů, výrobou šperků z těchto kamenů a sběratelstvím minerálů. Začal v roce 1982 jako externí spolupracovník tehdejšího podniku zahraničního obchodu Artia tím, že dodával minerály pro sběratelské účely, oni mu za ně platili, a mohl tak rozvíjet svou sběratelskou činnost. Postavil galerii minerálů, kde vystavil celou svou sbírku minerálů a drahých kamenů, aby se mohli na ně chodit dívat děti i dospělí. Nápad postavit muzeum a vše vystavit veřejnosti se setkává s velkým ohlasem, návštěvníci jsou nadšení, co všechno se dá v přírodě najít za minerály a drahé kameny. Za první rok a půl muzeum navštívilo více než tisíc návštěvníků z České republiky, Polska, Německa, Slovenska, Rakouska a dalších států. Nejvzdálenější návštěvník byl z Nového Zélandu. "Galerii minerálů jsem postavil z vlastní vize, nic není nikde okopírované, vše je originální jak prostorami, expozicí, vitrínami, tak uspořádáním sbírky," říká Luboš Blaha.

Celorepublikové finále podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin

Cena České televize Podnikatelské stříbro 2023

Thun 1794 a.s. - výroba porcelánu (Nová Role)

Cena ÚJV Inovátor roku 2023

Virtual Lab, s.r.o. - vývoj aplikací ve virtuální a rozšířené realitě (České Budějovice)

Cena PwC Nejlepší rodinná firma roku 2023

ZLKL, s.r.o. - strojírenská výroba, obrábění a tváření kovů (Loštice)

Cena MONETA Živnostník roku Srdcař 2023

Luboš Blaha - zpracování, dovoz, prodej minerálů a drahých kovů, galerie minerálů (Dvůr Králové nad Labem)

Hlavní kategorie PwC Firma roku 2023

CRYTUR, spol. s r.o. - vývoj a výroba opto-elektronických řešení pro vědecké použití (Turnov) Vasky trade s.r.o. - výrobce kvalitní kožené obuvi (Lhota) MEGA a.s. - vývoj a výroba membrán (Praha 9)

Hlavní kategorie MONETA Živnostník roku 2023