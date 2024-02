Dluhopisy jako nedílná součást investičního portfolia

Investování je klíčovou součástí finančního plánování pro dosažení dlouhodobých cílů. Vybudujte si pasivní příjem např. pomocí dluhopisů

Nejrozšířenější jsou firemní dluhopisy, jak už jejich název napovídá, jsou to dluhopisy konkrétních firem. Můžete se také setkat s názvem korporátní dluhopisy nebo podnikové dluhopisy. Vydávají je tedy společnosti, které chtějí tímto způsobem získat další zdroj financování pro svůj chod, rozvoj, nákup nových technologií apod. Je to pro ně snazší, rychlejší a mnohdy i levnější než žádat o klasický bankovní úvěr, u kterého navíc mnohdy nedosáhnou na požadovanou částku.

Pro vás jako investora zase držení firemních dluhopisů znamená, že se můžete podílet na konkrétním projektu, do kterého daná společnost vaše prostředky vloží. Za to vám bude na oplátku vyplácet předem stanovený úrok v dohodnutých intervalech plus vám na konci splatnosti vrátí nominální hodnotu dluhopisů.

Výhody investování do firemních dluhopisů

Pravidelný příjem: Investoři, kteří drží firemní dluhopisy, mají nárok na pravidelné výplaty úroků, které jsou vypláceny v předem dohodnutých intervalech (měsíčně, čtvrtletně, ročně). To poskytuje stabilní zdroj příjmu v portfoliu.

Transparentnost: Největší výhodou firemních dluhopisů je možnost ovlivnit, na co bude vaše investice použita. Jednoduše si tak vyberete konkrétní projekt, který chcete podpořit a můžete se tak svým způsobem podílet např. na vzniku nového produktu nebo výstavbě důležité infrastruktury ve vašem blízkém okolí.

Protiinflační štít: Výnosy firemních dluhopisů se stále mohou pohybovat zhruba mezi 8-11 % ročně, což vám v dnešní době nenabídne žádný spořící účet ani termínovaný vklad. S přijatelnou mírou rizika tak můžete ochránit vaše úspory před inflací.

Nižší riziko: Zajištěné firemní dluhopisy jsou považovány za bezpečnější investici mezi dluhopisovými investicemi. Jsou-li navíc dluhopisy zajištěné nemovitostmi nebo movitým majetkem, mají držitelé větší šanci na návrat svých investic v případě finančních potíží společnosti.

Různorodost portfolia: Firemní dluhopisy slouží jako skvělý způsob diverzifikace investičního portfolia. Kombinace akcií, dluhopisů a dalších aktiv může snížit celkové riziko případné ztráty. Nemělo by se však do nich investovat více než 10 % vašich volných peněz.

Firemní dluhopisy mají své místo v každém investičním portfoliu. Jsou vhodné pro investory hledající stabilní příjem a nižší riziko, a to zejména ve spojení s jinými investičními nástroji. Před samotným rozhodnutím je však důležité pečlivě prověřit emitenty dluhopisů a zvážit své investiční cíle a toleranci k riziku.