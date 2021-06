Díky funkci odkrytí údajů o kartě můžete nakupovat klidně i ve vaně

Popularita nakupování na internetu stále roste. S mBank ale mohou být nákupy ještě pohodlnější!

Nákupy v e-shopech se poslední dobou rozmohly, a to nejen kvůli epidemii covidu-19. Člověk si dnes může z pohodlí domova objednat téměř cokoli, na co si vzpomene. Stačí k tomu pouze počítač či tablet nebo také chytrý telefon s připojením k internetu. Právě ten lidé využívají k návštěvě internetových obchodů velmi často. Nosí jej totiž s sebou skoro všude, a tak není divu, že mnohdy nakupují třeba i ve vaně.

Potíž však nastává, když chcete objednávku zaplatit kartou - musíte totiž zadat její údaje. A komu by se chtělo vstávat z pohodlí koupele a jít kartu hledat? Klienty mBank tato situace trápit nemusí. Online nákup mohou díky funkci odkrytí údajů o kartě v mobilní aplikaci dokončit kdykoli a kdekoli, aniž by ji museli mít fyzicky u sebe. "Funguje to velmi jednoduše - klient se přihlásí do mobilní aplikace a pouhými pár kliky se po zadání PINu k aplikaci dostane k údajům své karty, jako jsou její číslo, datum exspirace a kód CVV, které poté může vložit do platební brány e-shopů," vysvětluje Martin Podolák, ředitel produktové a procesní divize mBank pro Českou republiku a Slovensko.

Nejenže tato funkce významně šetří čas i energii, protože člověk nemusí tápat v paměti, kde má zrovna peněženku, a chodit si pro ni, aby mohl opsat číslo platební karty, ale zároveň se jedná o maximálně bezpečný způsob placení, což přijde vhod zejména na veřejnosti. "Spoustě lidí je vytahování karty na ulici, v MHD a na podobných místech mezi lidmi nepříjemné, protože se bojí, že jim kartu při přepisování údajů někdo ukradne nebo údaje okouká a zneužije. S mobilní aplikací mBank se klienti bát nemusejí, protože se k údajům své karty dostanou rychle a maximálně bezpečně. Je zaručeno, že se tyto údaje zobrazí jen skutečnému majiteli karty. Jsou totiž chráněny PINem, a to dokonce dvakrát - poprvé při přihlašování do aplikace, do níž se lze případně přihlásit i pomocí biometrie, tedy například otiskem prstu, a podruhé při samotném odkrytí údajů zadáním PINu k aplikaci. Navíc pokud si je sami jedním kliknutím zase neskryjí, stane se tak automaticky po uplynutí jedné minuty," dodává Martin Podolák.

Pro mBank jakožto mobilní banku je bezpečnost naprostou prioritou. Na jejím webu najdete v hlavním menu záložku Bezpečnost, která přehledně shrnuje, co člověk může udělat pro zvýšení ochrany svých dat a financí a jaké možnosti nastavení a funkce mu nabízí banka.

"Mnoho lidí například netuší, že většina veřejných sítí wi-fi není zabezpečená, a tudíž by je měli využívat pouze ke čtení zpráv či aktivitám, při kterých se nezadávají žádné osobní údaje, tedy nikoliv například k přihlašování do internetového bankovnictví. Také by si měli dávat pozor na podvodné e-shopy, které přitom není těžké rozeznat. Tyto a další rady a tipy najdete na našem webu v sekci Bezpečnost, kde také uvádíme, jaké užitečné funkce ke zvýšení ochrany mBank nabízí. Jedná se například o nastavení limitů pro určité typy plateb, které lze v mobilní aplikaci měnit kdykoli dle potřeby, a to pouhými pár kliky, zcela zdarma, ale přitom s okamžitým efektem," říká Tereza Froňková, ředitelka marketingové komunikace mBank.

Více informací na www.mbank.cz