Detailní a elegantní design oživil 200 let starou chalupu

Celá chalupa je promyšleně designově sladěna od retro dlažeb, přírodního kamene, renovovaného nábytku, až po dřevěné vypínače a ručně šité dekorace majitelkou, interiérovou designérkou.

Majitelka dostala chalupu po babičce a jejím cílem bylo ji zachránit a uchovat v ní co nejvíce původního, aby zůstaly i vzpomínky na dětství. Venkovský styl s důrazem na detaily se prolíná celým obydlím. Začíná hned u vchodu, kde nás cihlová dlažba, pod osvětleným parožím, navede do společné místnosti s kachlovými kamny a vyhřívanou pecí, a dále přes koupelnu do sauny s dřevěnou vanou. Hlavní kuchyň s lavicí a stolem jsou na míru vyrobené známým truhlářem. Dle návrhu designérky vyrobil také všechny dveře, další 2 kuchyňky v apartmánech a postele. V celé chalupě nenajdete nerez, ale jen mosaz, ať už na vodovodních kohoutcích, osvětlení či v kuchyňkách. Z původního chléva je útulný pokoj se zachovalými klenbami a kamenem.

V každé místnosti je alespoň 1 kus nábytku původního, který je renovovaný pomocí metody fládrování. Designérka vše doladila ušitím závěsů a polštářků v chalupářském stylu, aby zde bylo útulněji. Osvětlení je také v retro stylu, některé i ručně vyráběné.

Ve stodole místo uhlí a starého dřeva vyrostlo nádherné posezení s otáčecím grilem, pecí na chleba či pizzu a udírnou, obložené celé v přírodním kameni. Přírodní kámen se dále prolíná také uvnitř, před chalupou i pod jejím roubení. Trámy a štíty ožily pečlivostí řemeslníků podle původních fotografií a dodaly chalupě roubený ráz. Zajímavostí ve stodole je pípa, která je napojena skrz zeď z garáže na sud.

Díky nové majitelce chalupa prokoukla, udělala radost rodině, že ji zachránila a nyní je inspirací nejen pro ostatní chalupáře, ale i návštěvníky, kteří ji mohou v Podještědí navštívit. Pobyt zde je možné zarezervovat na: www.rozstani.webs.com. Více informací ohledně interiérového designu získáte na www.lenka-design.com. Na viděnou v Podještědí…