Designová i praktická volba od Simplehome

Za posledních několik let se trendy designu změnily a dorazil k nám boom přírodních kamenů. Ačkoliv se to nemusí zdát, jejich použití je velmi široké. Nejen že má delší trvanlivost oproti klasické omítce, ale ani vzhled se neomrzí za pár let.

Simplehome - osvědčená kvalita

U Simplehome.cz se můžete spolehnout na kvalitu a perfektní zákaznickou péči. Setkáte se zde s dvěma značkami, které zaručují to nejlepší na našem trhu. Ať už budete chtít betonovou imitaci nerozeznatelnou od přírodního kamene, nebo budete trvat na pravé přírodě v podobě břidlice či křemencovitého kvarcitu najdete to své. Foto: SIMPLEHOME.cz Exteriér

Odolnost fasádních omítek zaostává v porovnání s přírodními kameny či betonovými imitacemi, které jsou téměř k nerozeznání. Probarvený beton netrpí opotřebováním či smytím barevné vrstvy a pravidelnou impregnací se zajistí barevná stálost i na několik desítek let. Betonové imitace, ale i přírodní kámen jako je kvarcit či břidlice se dají instalovat na zateplení a ochránit tak křehké polystyrenové zateplení před fyzickými nárazy a přitom dát fasádě unikátní vzhled. Jednou z nejvýraznějších výhod betonových imitací je nízká pořizovací cena. Foto: SIMPLEHOME.cz Interiér Veškerý sortiment určený do exteriéru lze samozřejmě použít i v interiérech. Velmi oblíbený je přírodní kámen k obložení krbové vložky či různě široké pásy za televizí či jako postelové čelo. I prostor mezi kuchyňskou linkou a horními skříněmi je oblíbený k obložení cihličkami nebo přírodním kamenem. Sádrový obklad je velmi oblíbený jako dekorace chodeb, společenských prostor, anebo ložnic. Cihlové pásky Máte rádi spíše Anglický nebo Holandský styl? Cihliček máme požehnaně, najdete u nás krátké, industriální, či ploché, dlouhé, bílé, černé, stříbrné nebo klasické rudé v různých odstínech. Vzorky posíláme zákazníkům přímo domů a to zdarma! Stačí napsat poptávku nebo se zastavit v našem showroomu v Teplicích, kde se o Vás po předchozí telefonické dohodě s radostí postaráme. Po Praze a blízkém okolí jezdíme osobně a předvádíme vzorky. Foto: SIMPLEHOME.cz Zateplovací obklady Unikátnost v zateplovacích obkladech spočívá již v jejich názvu. Zateplovací obklady jsou unikátní technologií, na bázi pěnového polyuretanu potaženého vrstvou kompozitního betonu tvořící imitaci přírodního kamene. Takové složení je extrémně efektivní. Obklad je lehký a snadno se s ním manipuluje při instalaci a zároveň po zateplení máte již hotovou fasádu! Navíc je vyráběn v panelech, které se lepí nízkoexpanzním pěnovým lepidlem v exteriéru nebo speciálním vysokopevnostním lepidlem v interiéru. Tudíž instalace takového obkladu je velmi rychlá a snadná. Foto: SIMPLEHOME.cz