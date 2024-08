Další podpora fotovoltaiky. Bezúročný úvěr a další výhody pro firmy

Ministerstvo obchodu a průmyslu (MPO) a Národní rozvojová banka (NRB) spustily nový program na podporu rozvoje fotovoltaických elektráren. Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK) umožní firmám získat výhodnou dotaci ve formě bezúročného úvěru, díky které firmy ušetří až 30 % z ceny instalace fotovoltaiky a až 50 % z hodnoty instalace bateriového úložiště.

Rozvoj fotovoltaiky ve firemním sektoru stoupá

Fotovoltaické elektrárny zažívají v letošním roce velký posun. Zájem o čistou energii se přesouvá ze soukromého do firemního sektoru. Tento zájem má ještě více podpořit finanční státní podpora, která je v souladu s nařízením Evropské unie o veřejné podpoře.

Dotační výzva podpoří firemní poptávku po malých a středních fotovoltaických elektrárnách do 50 kW instalovaného výkonu a do akumulačních úložišť do 100 kWh. Instalace fotovoltaiky je možná nejen na všechny podnikatelské a firemní budovy, ale také na budovy skladů, garáží nebo přístřešků pro automobily.

Dotace bez nutnosti výběrového řízení dodavatele

Vypsaná dotace firmám pokryje až 30 % hodnoty fotovoltaiky a až 50 % hodnoty bateriového úložiště pro akumulaci energie, a to bez vypsání výběrového řízení nebo nutnosti stavebního povolení. Stále je ale nutné připravit se na spoustu administrativy, které se při žádosti o podporu prostě nevyhnete.

Dotace jako součást balíčku bezúročného úvěru

Nová státní dotace pro firmy a podnikatele je realizována formou zvýhodněného bezúročného úvěru Národní rozvojové banky. Ten lze získat ve výši od 500 tisíc až do výše 3 milionů korun se splatností až 15 let. Lhůta čerpání úvěru je 2 roky. Navíc v případě potřeby mohou firmy využít možnost odkladu splátek až o 36 měsíců.

Jak získat dotaci ve formě odpuštění splátek?

Pro odpuštění splátek je nutné splnit tři podmínky:

prokázat, že fotovoltaická elektrárna a akumulátor energie odpovídají parametrům stanoveným ve Výzvě k programu,

předložit revizní zprávu k nově instalovaným zařízením,

doložit protokol potvrzující, že zařízení bylo schváleno pro trvalý provoz.

Kdy je možné zažádat o úvěr?

Příjem žádostí je již spuštěn od 31.7.2024. Program bude probíhat do konce roku 2027, nebo do vyčerpání alokovaných prostředků od Evropské unie, které jsou ve výši 1 miliardy korun. Výhodná fotovoltaika pro vaši firmu je už na dosah!

