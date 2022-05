Takhle vypadají činžáky budoucnosti. Bydlení v komunitě, stěny ze dřeva, hlíny i jílu

V centru Barcelony si mladí byt nekoupí. Ceny jsou vysoké, a tak se studenti nebo mladé rodiny často uchylují k bydlení v komunitě nebo na okraji města, říkají španělští architekti ze studia Peris + Toral, kteří se letos dostali mezi finalisty ceny Mies van der Rohe. Jejich bytové domy nabízí dostupné komunitní bydlení a oproti klasické výstavbě chytře pracují s prostorem i udržitelnými materiály.

Španělští architekti Marta Peris a José Toral, kteří do Prahy přijeli na pozvání Institutu bytového designu, se ve svých projektech zaměřují na udržitelnost a efektivní využití prostoru. V domě nazvaném "85 viviendas sociales en Cornella" na okraji Barcelony nejsou žádné zbytečné chodby a do bytů se vstupuje skrz pavlače. Většina konstrukce domu je přitom ze dřeva, což pro velké rezidenční komplexy ve Španělsku nebylo dosud běžné.

"Když veřejná správa ani soukromníci deset let neinvestují do výstavby sociálních bytů, nastává pak otázka, jestli půjdou stejnou cestou jako v minulosti, nebo to budou dělat jinak. Nám se poštěstilo spolupracovat s osvíceným investorem, který nejen městu, ale i dalším developerům ukazuje směr, jakým by se mohli vydat. Naše řešení komunitního domu v oblasti Cornellà de Llobregat je levné i ekologické, a v Katalánsku se tak dává za příklad toho, jak takové domy stavět," říkají pro Aktuálně.cz španělští architekti.

Duo, podle nichž je nazvané architektonické studio Peris + Toral, má za sebou i další zajímavé projekty, kde uplatňují přírodní, a tudíž udržitelné materiály. Podívejte se na ně v galerii.