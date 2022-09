Z normalizační budovy je nejchytřejší škola v Česku. Vyrábí energie a šetří vodou

Americký prezident Joe Biden v neděli při připomínce útoků na USA z 11. září 2001 přislíbil, že bude po loňském stažení amerických vojsk z Afghánistánu pokračovat v obraně Spojených států před terorismem.

Ráno 11. září 2001 unesli atentátníci z teroristické skupiny Al-Káida čtyři letadla, dva stroje narazily do dvou mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku, třetí do budovy Pentagonu v Arlingtonu u Washingtonu, čtvrtý letoun se zřítil do pole u obce Shanksville v Pensylvánii po souboji cestujících s teroristy. Při atentátech přišlo o život téměř 3000 lidí a USA po nich zahájily boj proti teroristům v Afghánistánu, odkud své vojáky stáhly po dvou desetiletích loni.

"Naše odhodlání zabránit dalšímu útoku na Spojené státy nemá konec," řekl Biden na vzpomínkovém ceremoniálu, který se odehrál u Pentagonu za deště, přičemž poukázal na loňské stažení amerických vojsk z Afghánistánu. Vzpomínkové akce k uctění obětí se konaly také v New Yorku a na dalších místech.

Biden v nedělním projevu u Pentagonu zdůraznil, že Spojené státy na útoky "nikdy nezapomenou a nikdy se nevzdají". "Budeme pokračovat v monitorování a narušování těchto teroristických aktivit, ať už je odhalíme kdekoli," řekl a zároveň připomenul jednotu Američanů po útocích.

První dáma Jill Bidenová v neděli ráno promluvila na ceremoniálu v Pensylvánii, zatímco viceprezidentka Kamala Harrisová s manželem se zúčastnila piety v New Yorku.