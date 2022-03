Vilu v Českém ráji využívali Hitlerjugend i komunisti. Dnes je z ní krásný penzion

Vilu v obci Branžež si postavil architekt Ladislav Čapek jako své rodinné sídlo. Během druhé světové války ji ale zabavili nacisti a zřídili v ní středisko pro Hitlerjugend. Šarm, který vila měla za první republiky, se jí podařilo vrátit až po bezmála sto letech, kdy byl zchátralý dům na prodej. Dnes je v ní penzion s velkou zahradou a na okolních pozemcích se po ránu pasou daňci.

Secesní vilu na kopci v malé obci v Českém ráji si v roce 2014 vyhlédl majitel mosteckého autodromu a hodinářské firmy Bohematic Josef Zajíček. Několik let trvalo, než se mu dům podařilo vrátit do původní podoby a následně ho přizpůsobit k vlastnímu bydlení a potřebám moderního ubytování.

O penzion nazvaný Vila Čapek se dnes stará jeho majordomus Jiří Krejčí, který ve vile začal původně pracovat jako šéfkuchař. "Snažím se, aby se u nás lidé cítili jako doma. V kuchyni mám nejraději, když host přijde a řekne, na co má chuť. Podívám se, co mám zrovna v zásobě, a popřípadě to objednám na druhý den. Jsme místo pro všechny, jezdí k nám rodiny s dětmi, senioři i náročnější klientela," vysvětluje rodák z Českého ráje.

Reportáž vznikla ve spolupráci s týmem Amazing Places, který vybírá zajímavá místa z Čech, Moravy a Slezska. Podívejte se, jak to ve vile funguje.