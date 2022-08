Víkend tráví na 37 metrech čtverečních. Rodině ušetřily místo skříňové postele

Místo chalupy si čtyřčlenná rodina koupila malou garsonku na pražském Žižkově. Prostor o 37 metrech čtverečních developer teprve dokončoval, a majitelé tak měli čas do stavebních prací ještě promluvit. Z původních dispozic 2+kk si ve spolupráci s architekty vytvořili jeden obytný prostor bez příček. Místo ušetřili spaním ve skříních i malou kuchyňskou linkou.

"Developer navrhl rozdělit byt na dva pokoje, pak by se ale prakticky nedal zařídit a obyvatelé by se museli pohybovat v úzkých koridorech mezi nábytkem," vysvětlují autoři proměny ze studia ORA. Architekti odstranili příčky a vytvořili garsonku, do níž vložili spací boxy a kuchyňskou linku.

"Inspirujeme se ve středověkých skříňových postelích. Postel rodičů je vsunutá mezi dva regály, což vytváří soukromí a zároveň i úložný prostor. Když se chce člověk protáhnout, vyklopí si ve skříni dvířka u nohou," dodávají autoři.

Podívejte se, jak se dá bydlet na malém prostoru.