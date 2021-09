Kino s nejstarším plátnem v Česku chátralo, málem ho zbourali. Teď je centrem kultury

Dům ve stylu art deco u Heroldových sadů vznikl v roce 1921 z iniciativy Sokola, který v něm provozoval kino Vzlet. Začátkem normalizace ale nechaly úřady budovu zavřít kvůli špatnému stavu a v prostorách byly sklady pražského filmového podniku. Po padesáti letech ho na začátku září oživily tři kulturní spolky, které pod původním názvem a s novou produkcí zvou diváky na pestrý program.

V novém kulturním centru Vzlet spojily síly tři odlišné spolky. Program tvoří barokní orchestr Collegium 1704, divadelní soubor Vosto5 a Kino Pilotů. Vzlet propojuje vyšší kultury s komunitním světem a vedle stálého programu chce nabídnout prostor uměleckým školám a pracovat se začínajícími umělci.

"Myslíme si, že kulturní centrum s kavárnou, které svým programem cílí na co nejširší spektrum lidí, pracuje s místní komunitou a přitom se vyhýbá mainstreamu, je navigací do budoucna. Trend lokální kultury a propojení více směrů urychlil covid, kdy jsme se všichni museli stáhnout více do sebe, do svých ulic," říkají vedoucí marketingu Sára Pospíšilová a ředitel Vzletu Petr Prokop.

Podívejte se, jak dům v roce 1921 vypadal a jakou proměnou v uplynulých letech prošel.