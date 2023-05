To nejúžasnější je uvnitř. Superdrahá Vila Tugendhat v době vzniku dráždila

V Jihočeském kraji začíná v sobotu sezonní provoz cyklobusů. Spoje dopravují především turisty na Šumavu, k lipenské nádrži, do Novohradských hor, k přehradě Orlík, do okolí Třeboně či do České Kanady. Provoz cyklobusů potrvá do konce září. Uvedla to Hana Brožková z kanceláře jihočeského hejtmana.

"Popularita turismu a cyklistiky nejen v oblasti Šumavy neustále stoupá. Ne do všech míst se dostanete autem, ale našimi cyklobusy ano. Jihočeské letní linky nabízí síť obsluhy atraktivních míst, od konce května do začátku října víkendově a po celou dobu prázdnin pro vybrané linky denně," uvedl náměstek jihočeského hejtmana pro dopravu Antonín Krák z ČSSD.

Letos je systém letních linek více propojený s dalšími vlakovými a autobusovými spoji. Také navazuje na cyklobusy Plzeňského kraje, turisté se tak snadněji dopraví například do Sušice, Domažlic nebo Železné Rudy. Na linkách jezdí menší autobusy i klasické autobusy, kapacita přepravy kol je od pěti do 25 bicyklů.

Turisté mohou na jihu Čech letní autobusy využít na 11 linkách. Poplatek za převoz kola činí 25 korun. Loni cyklobusy přes léto přepravily 36 913 lidí a 2514 kol.