Jedna z nejvyšších budov svojí doby v Evropě. Dům Radost má slavnou minulost

Pozoruhodná stavba na pražském Žižkově patří mezi ukázkové příklady meziválečné avantgardní architektury. Dům Radost navrhli mladí projektanti Karel Honzík a Josef Havlíček na přelomu 20. a 30. let minulého století a uplatnili tak nejnovější dobové poznatky. Tehdy proto vznikla nadčasová budova, která i dnes překvapí svou promyšleností.

Dům Radost, bývalý Palác Všeobecného penzijního ústavu je cennou ukázkou českého i evropského funkcionalismu. Budova se pyšní dvanácti patry, což bylo na dobu svého vzniku něco zcela nevídaného. Tenkrát šlo o nejvyšší budovu v Československu a jednu z nejvyšších budov v Evropě vůbec.

Cílem architektů bylo to, aby do všech 700 kanceláří přivedli denní světlo. A právě proto zvolili křížový půdorys. Budova, kterou tvoří železobetonový skelet s pásovými okny, je také zajímavá svou keramickou fasádou. Ta tehdy patřila k progresivním prvkům funkcionalistické architektury. Stavba byla tehdy dokonce vybavena špičkovou technologií své doby, a to třeba americkou klimatizací.

Uvnitř budovy se pak nachází velmi výrazná schodišťová hala s mramorovými a kovovými prvky. Unikátní je i barevné řešení, kde převládá cihlová a šedá barva. V monumentální budově se navíc dochovalo několik prostor ve stále původním stavu, a to třeba zasedací místnost. Stavbu v minulosti ocenili dokonce i v zahraničí. Zmínila se o ní totiž nejedna publikace světové architektury.