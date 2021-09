Tajná a krásná sauna v Národním. Potil se v ní Donutil i Krobot, teď je otevřená všem

Do Národního divadla v Praze se nechodí jen za kulturou, ale také za saunováním. Pod střechou provozní budovy tu saunu v 70. letech navrhl Pavel Kupka, a protože se do ní dlouho neinvestovalo, má dnes zachovalý původní brutalistní ráz. Před pár lety ji objevil Lukáš Otevřel a jeho dva přátelé, kteří oprášili zašlý interiér a vrátili do ní život. V sauně pouštějí audio přenos opery a baletu.

Prostor, který má 300 metrů čtverečních, dnes vedou tři přátelé - Stanislav Majer, Miroslav Sládek a Lukáš Otevřel. "Nabídka výběrového řízení přistála u mě v mailu čerstvě po návratu z londýnské návštěvy brutalistní perly, Barbicanu, a i když jsem měl tou dobou aktivit až nad hlavu, nechtělo se mi ten prostor nechat napospas volné ruce trhu. Zpracoval jsem koncepci a pak narazil doma u manželky, které se moc nelíbila představa mého angažmá do večera v sauně, a tak jsem sháněl na provoz další spřízněné duše," říká propagátor architektury Lukáš Otevřel, který stojí za projekty jako hausbót Port X nebo Tiny House Done. Podkroví divadla má několik částí. Kromě finské sauny se vzorem české vlajky jsou v něm převlékárny, bazén s ledovou vodou, sezení u dvouocasého neonového lva a působivá lehárna. Podívejte se.