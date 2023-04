Tetovací studio v Havířově odráží styl majitelky. Je extravagantní a nebojí se barev

Umělkyně Lilith Urbanczyk si v Havířově otevřela nové tetovací studio, které odráží její styl i osobnost. S interiérem jí pomáhala sestřenice, architektka Barbora Štefková, a společně nechaly vyniknout umění, designové doplňky a odvážné barvy.

"Barvy jsme zvolily celkem odvážné. Dokonce i stavební firma se divila, co to má za zadání. Různobarevnost interiéru mohla na počátku působit příliš extravagantně, výsledek ale předčil naše očekávání a podpořil kreativní atmosféru studia," vysvětluje autorka návrhu Barbora Štefková, která svoji realizaci přihlásila do soutěže Interiér roku.

Štefková chtěla interiérem vystihnout osobnost a výtvarný styl svojí sestřenice a majitelky studia Lilith Urbanczyk. "Na začátku jsme vstoupily do holých prostor s kancelářským podhledem a dvěma bílými sloupy. Bylo jasné, že minimalistickým přístupem se v tomto návrhu rozhodně zabývat nebudeme a také že prostor určitě nezůstane bílý," popisuje.

Urbanczyk má ráda barvy a ve své tvorbě využívá pestré odstíny červené, žluté, zelené nebo modré. Podívejte se, jak se její styl propisuje v novém interiéru.