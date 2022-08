Dům v Alpách má úchvatnou architekturu. Vychází z okolního pohoří i farmářských vidlí

Milla Montis je nový hotel v malé vsi v Jižním Tyrolsku. Perfektně zapadá do okolní krajiny a nabízí výhledy na Dolomity i do údolí. Majitelé si v horách chtěli postavit něco nezaměnitelného, avšak v harmonii s okolní přírodou. "Nikdy jsme nepřemýšleli nad hotelem, jaký má každý druhý. Lidé, kteří k nám přijíždí, by měli cítit sílu přírody," vysvětlují mladí majitelé.

Franziska a Roland získali od rodičů pozemek i peníze do startu a už ve 30 letech si začali plnit svůj sen. Podobu domu se rozhodli vybrat ve veřejné soutěži, do níž se přihlásili čtyři architekti: "Nejvíce nás oslovil návrh od architekta Petra Pichlera. Byl jedinečný, moderní a přitom vycházel z tradice místního regionu," popisují. Architekt se při práci inspiroval u starých zemědělských usedlostí i tvarem vidlí, se kterými se ohánějí místní farmáři. V interiéru vsadil na jednoduchost, kvalitní materiály, atmosféru hor a nádherné přírody. "Proto jsme volili kvalitní materiály, které se dají najít v našem regionu. Například podlaha je z jasanového dřeva - je to jednoduché, ale autentické, což je podstata celého konceptu," říká Franziska. Ubytování nabízí server Amazing Places, který vybírá kouzelná místa z Česka, Slovenska a nově také Rakouska a Itálie. Galerie je součástí seriálu, v němž vám představujeme nejkrásnější hotely v Alpách. Nahlédněte s námi do Hotelu Milla Montis.