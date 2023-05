Na důchod si koupili zámek na Vysočině. Ukazují v něm život prvorepublikové smetánky

Na zámku ve Světlé nad Sázavou byla vždycky trochu zima. Celkem 80 místností nešlo vytopit, a tak i bohatý továrník Richard Morawetz ve 20. letech minulého století obýval s rodinou jen polovinu z nich. Jejich nepohodlí v prvorepublikovém stylu teď na zámku přibližují noví majitelé, manželé Marianovi, kteří panství loni převzali po rodině Degerme.

Jiří a Marta Marianovi koupili zámek loni na podzim od rodiny ukrajinského původu, která si poslední roky stěžovala na malou návštěvnost. Sídlo si chtěli koupit na důchod, okouzlilo je už během patnáctiminutové prohlídky,

Pár bývalých hoteliérů se během zimy snažil zámku vtisknout novou tvář. Měl na co navazovat, už rodina Degerme na zámku vybudovala expozice skla a historických hodin, Marianovi ale zvelebili interiéry a kavárnu s restaurací. Na nádvoří i v interiérech chtějí pořádat kulturní akce, začátkem června například sklářský den.

Nové expozice pak ukazují, jak se v sídle žilo za první republiky. V té době obývala zámek rodina Richarda Morawetze, která před druhou světovou válkou utekla před nacisty nejprve do Vídně a později do Kanady. Druhorozený syn Oskar je dnes v Kanadě jedním z nejhranějších hudebních skladatelů klasické hudby, v Česku jako by se na něj zapomnělo.

Projděte si s námi prvorepublikové interiéry.