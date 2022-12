Školka v Říčanech vypadá jako z kouzelné země Teletubbies. Je netradiční a hravá

Jásavé barvy, nápadité schovky i pavoučí síť. Mateřská škola Větrník v Říčanech, kterou navrhl David Kraus a jeho ateliér Architektura, může u dospělých budit emoce. Působí jako z animovaného seriálu Teletubbies, který si v 90. letech získal miliony předškolních dětí, pohoršoval ale rodiče.

"Chtěli jsme vybudovat dětem místo, které bude umožňovat rozvoj jejich vnitřní kreativity, podpoří individualitu dětské duše i mysli. Navrhli jsme jasné barvy a materiály, které vychází ze své přírodní podstaty," říká Kraus, který se svým ateliérem Architektura získal v roce 2018 Českou cenu za architekturu za administrativní budovu betonářské společnosti u obce Strančice. Letos byl navíc nominovaný na prestižní cenu Architekt roku.

Jeho nejnovější dílo se obrací k dětem. Kraus pro ně chtěl vybudovat výjimečné místo, které bude rozvíjet jejich schopnosti i představivost.

"Ještě než jsme přistoupili k návrhu, přemýšleli jsme o dítěti jako o fenoménu a ptali se na otázky typu: čím je jiné než dospělý člověk? Co je pro něj důležité? Co vše vůbec tvoří dětství? Není to jen rodina, zážitky na hřišti s kamarády, jsou to i objekty, které navštěvuje, instituce, které jej uspořádávají, vměstnávají do systému. Děti samotné byly tedy pro nás nejdůležitější faktor, jejich hry, pohyb, optimismus, živelnost, neuspořádanost i vnímání světla a prostoru," popisuje autor mateřské školy Větrník.