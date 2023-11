Silo na obilí si přestavěli na loftový byt. Plechový domek je luxusnější než ten váš

Mít v Americe vlastní bydlení, ale nezadlužit se až do konce života zní jako fantasmagorie. Pár z Arizony však přišel na způsob, jak si takový sen splnit. Architekt Christoph Kaiser a jeho manželka se před pár lety rozhodli uskromnit a namísto domu s hypotékou si koupili staré plechové silo na obilí. Kuželovitou sýpku z 50. let minulého století využili jako nádobu, do níž vměstnali luxusní byt.

