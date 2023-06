Jako americký motel. Na odříznutém pražském "Cliff Housu" budou lidé jíst i bydlet

Jedna, dva... 205, počítám auta na silnicích pod srázem. Stojíme na jedné z lodžií nové budovy Barrandovských teras, kde řemeslníci dolaďují interiéry celkem 45 apartmánů. "Takhle tu vypadá poklidný večer," říkám si a snažím se vžít do kůže budoucích obyvatel, jak po práci pozorují dění na Jižní spojce. Je tu hluk. Investor ale věří, že auty odříznutý "Cliff House" bude i tak lákat lidi k bydlení.

Bývala to perla funkcionalistické architektury a také letní sídlo pražské Lucerny, které mělo ve své době větší ohlas, než Havlovi čekali. Otec budoucího prezidenta se pro Barrandovské terasy nechal inspirovat vyhlídkovou restaurací zvanou Cliff House, která ho ve 20. letech minulého století oslovila v americkém San Franciscu.

Ve vyhlášené restauraci na skále se o nedělích podávalo až tři tisíce obědů. Chodila sem Adina Mandlová, Vlasta Burian, Oldřich Nový a po znárodnění komunisti, kteří budovu nechali samovolně chátrat. Lukrativní lokalitu navíc časem odřízly Strakonická, Jižní spojka, Barrandovský most a nakonec i tramvaje. I proto si po restituci Havlovi lámali hlavu s tím, jestli má budova nedaleko filmových ateliérů ještě budoucnost. Od rozhodnutí je zachránil až tichý český investor s řeckými kořeny.

Michalis Dzikos, který Barrandovské terasy od rodiny odkoupil v roce 2003, tu sliboval vybudovat hotel s restaurací, krize bydlení mu ale ukázala jiný směr. V roce 2018 začaly na skále nad Vltavou růst dvě nové budovy s nájemními byty, které obklopily historickou budovu architekta Maxe Urbana.

Lichoběžník a vlnovka

"Naší snahou bylo navázat na architektonickou, společenskou a estetickou kvalitu místa. Stěžejním problémem přitom byla hmotová návaznost nových objektů na stavbu původní restaurace architekta Urbana, která je v těžišti areálu a její vyhlídková věž tvoří jeho dominantu. V rámci našeho návrhu jsme na ni zareagovali vytvořením dvou budov, které jsou záměrně odlišně tvarově pojednány jako lichoběžník a vlnovka, oba objekty ovšem respektují výšku budovy restaurace," vysvětluje jeden z autorů dvou novostaveb Ladislav Kuba z ateliéru Kuba & Pilař architekti.

Do budování rezidenčního bydlení by tu ještě před deseti lety nejspíš nikdo nešel. Hluk z dopravy, úzký pozemek a skalnaté podlaží odrazovalo nejen investory, ale i kupce. Dzikos ale viděl v lokalitě budoucnost, a tak za pomoci architektů navrhl na vyhlídce přechodné bydlení pro ty, co nemají vlastní, disponují ale penězi a auty. I když část parkoviště autoři návrhu schovali pod zem, člověk se pří příjezdu neubrání vzpomínce na americký motel. Čtěte víc v galerii.