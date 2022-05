Dům pro vysloužilého hospodáře stojí v obci Dolní Chřibská v malebné, kopcovité krajině Českého Švýcarska. Před pandemií koronaviru si ho přes inzerát vyhlédl mladý pár z Prahy, který dlouho sháněl víkendovou chalupu. "Nechtěli jsme nic rekonstruovat, věděli jsme, že bychom na to neměli čas ani finance. Sehnat něco, co by bylo vkusně opravené, se ale zdálo téměř nemožné," tvrdí.

Klára Honzíková a její přítel Karel objevili roubenku náhodou, dostali tip na inzerát, že v malé obci kousek od Národního parku České Švýcarsko se prodává dům. "Jeli jsme se ze zvědavosti podívat už večer a druhý den ráno šli na prohlídku. Hned jsme věděli, že roubenku chceme," říká Honzíková. Chalupě dali jméno Vejminek 1843 a teď ji využívají během víkendů i jako ubytování k pronájmu. V roce 2019 získala ocenění serveru Amazing Places za nejkrásnější roubenku. Podívejte se.