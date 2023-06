Vybydlené doupě vydalo poklad. Dům ve Žďáru odkryl renesanční malby i Masarykův pokoj

Bývalý hotel Veliš se secesní fasádou na náměstí Žďáru nad Sázavou dříve nepůsobil jako kulturní památka. Z oken lezla skelná vata, v parteru byla herna, v patře zase noční klub. "Člověk zvenku viděl dům, který vypadal hezky, ale když přišel dovnitř, připadal si jako ve squatu. Vše bylo vybydlené," líčí manželé Ulrichovi, kteří objekt v roce 2014 koupili a pustili se do nákladné rekonstrukce.

Když ji kupovali, nedovedli si představit, co je při rekonstrukci čeká. Budova s číslem popisným 64 manžele nadchla svou fasádou, uvnitř ale bylo hodně práce. Nejprve museli odstranit veškeré omítky a zbavit se nesmyslných úprav z dob socialismu. Poté přišly na řadu trámy, které řemeslníci po jednom sundali, sanovali a vraceli zpátky.

Rozsah toho, co bylo nutné udělat, majitele překvapil. "Ten dům byl škaredý, ale stavebně působil v pořádku. Teprve když se do toho dáte, zjistíte, že nezůstane kámen na kameni. V jednu chvíli ta stavba vypadala jako řešeto," popisují Zdeněk a Vlasta Ulrichovi v reprezentativním salonku s klenbami a renesanční výmalbou, která je tím nejcennějším, co v domě při rekonstrukci našli. Několik posledních let tady přitom býval diskoklub se sytě červenými stěnami a nápisem Havana Club.

"Původně to tu vypadalo jako doupě, když ale řemeslníci oškrábali omítky a začali odhalovat výmalby z 16. století, věděli jsme, že jsme našli poklad. Půl roku jsme čekali na restaurátora a dohodli jsme se, že na barevné fragmenty naváže stejnou metodou a domaluje je. Dnes už člověk v podstatě nepozná, co je původní a co domalované," říkají Ulrichovi, kteří během oprav začali objevovat zapomenutou historii domu. Jeho vznik sahá do 14. století, sídlili v něm papírníci, koželuhové i starosta, který sídlo proměnil na prominentní hotel Veliš.

"Díky bratrovi měl kontakty na lidi aktivní v kultuře a politice. Pobýval tu například československý ministr národní obrany Václav Klofáč, zakladatel Lidových novin Adolf Stránský, představitel kritického realismu Josef Svatopluk Machar a tak by se dalo pokračovat. Největším překvapením pro nás bylo, když jsme zjistili, že v pokoji s renesančními výmalbami býval stálým hostem Tomáš Garrigue Masaryk," říká Vlasta Ulrichová, jejíž praděda Josef Keprt byl za první světové války ochráncem Alice a Charlotty Masarykových.

Dnes jsou v rezidenci Veliš byty, reprezentativní salonek, pekárna s cukrárnou i restaurace. Místo se Ulrichovi snaží oživit i pořádáním kulturních akcí a otevíráním domu veřejnosti. Podívejte se na jednu z nejodvážnějších záchran historických objektů uplynulých let.