Původně sloužila jako sklad na střelný prach. Spolek obnovuje kapli pod Barrandovem

Pod Barrandovskou skálou je schovaná malá kaplička zasvěcená Panně Marii Bolestné, která je chráněnou kulturní památkou. Spolek Prázdné domy se jí dva roky snaží vdechnout nový život, posledních 70 let totiž chátrala a byla v zanedbaném stavu. Drobnou stavbu postavili při obléhání Prahy francouzští vojáci, kteří ji využívali jako sklad na střelný prach. Dnes je vzpomínkou na emauzské benediktiny.

"Pozemek v nedávné době změnil majitele, od kterého jsme získali kapli do pronájmu na 10 let a společně ji postupně opravíme. Během let 2019 a 2020 jsme u kaple uspořádali několik brigád s cílem vyčistit okolí kaple od odpadků, odstranit nálety a zvelebit bezprostřední okolí kapličky," vysvětluje Prázdné domy.

Z finančních darů od fanoušků spolku a návštěvníků architektonických vycházek se spolku podařilo obnovit mozaikový monogram Krista od Viktora Foerstera nad vstupem do kaple a střechu. Na celkovou obnovu ale stále chybí peníze, a tak spolek vyhlásil akci 'Kup si hvězdu, zachraň kapli'. Lidé si přispěním 500 korun mohou koupit hvězdu v symbolické nebeské klenbě.

"Tvarem vychází z duté půlkoule kruhové klenby naší kapličky. Pokud se podaří prodat všech 300 hvězd, podaří se sehnat 150 tisíc na dofinancování záchrany kaple," tvrdí spolek. Více informací a číslo transparentního bankovního účtu je zde.

Více o historii kaple čtěte ve fotogalerii.