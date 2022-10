Intercontinental ze 70. let stavaři odbyli. Některé části hotelu už nešly zachránit

Návrh ministerstva financí (MF) na zdanění mimořádných zisků šesti největších bank je mimořádně neefektivní a nesystémové řešení. Uvedla to ve čtvrtek sdělila Česká bankovní asociace (ČBA), jejíž zástupci se ve středu zúčastnili jednání s ministerstvem financí o této dani. K dohodě o parametrech daně z mimořádných zisků na něm ale nedošlo, řekla výkonná ředitelka asociace Monika Zahálková.

"Vládě jsme nabídli efektivní řešení, které jsme zveřejnili už dříve," uvedla. ČBA před několika týdny nabídla podporu ekonomiky, která by byla alternativou k dani z mimořádných zisků a podle asociace by státu přinesla až 50 miliard korun. Návrhy zahrnovaly podporu dostupného bydlení, financování Státního fondu dopravní infrastruktury, pomoc občanům při pokrytí finančních závazků, investice do digitalizace státu a spolupráci s Národní rozvojovou bankou.

Daň z mimořádných zisků bank, kterou navrhlo MF, má činit 60 procent z jejich čistého zisku po dobu tří let. Ministerstvo očekává, že takto vybere 25 miliard korun každý rok. Daň se bude týkat šesti největších bank. Podle informací ČTK by mělo jít o Českou spořitelnu, Komerční banku, ČSOB, UniCredit Bank, Moneta Money Bank a Raiffeisenbank. Finální návrh daně představí resort financí na tiskové konferenci dnes odpoledne.