Praha postaví školu spisovateli Vodňanskému. Prim bude hrát světlo i hřiště na střeše

Pražské Holešovice budou mít novou základní školu. Vzdělávací objekt ponese název spisovatele Jana Vodňanského, který loni zemřel na následky onemocnění covid-19, a vyjde na půl miliardy korun bez daně.

Základní škola Jana Vodňanského bude stát u nároží ulic Jankovcova a Přádelní v dolních Holešovicích, kde se do budoucna počítá s novou bytovou výstavbou. Architekti z týmu Josefa Choce se proto snažili navrhnout ucelenou stavbu, která šetří prostor a nastavuje směr další plánované zástavbě. "Škola do čtvrti vstupuje jasně čitelným objemem. Stává se orientačním bodem a vtahuje veřejný prostor do svého parteru. Ucelený a jednoduchý tvar usnadňuje prosvětlení v celém interiéru a je zárukou úspornosti provozu," vysvětluje architekt Josef Choc.

Škola by měla pojmout dvakrát devět tříd plus dvě přípravné. Počítá i s dvěma tělocvičnami, sborovnou, kuchyní, jídelnou, dvěma venkovními hřišti a zázemím pro učitelský sbor. Před školou na nároží ulic Jankovcova a Přádelní vznikne navíc malé náměstí se stromy, odpočinkovými plochami, lavičkami a stáními pro kola. Radnice chce začít stavět v roce 2024.

