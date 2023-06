Zmapoval místa nevysvětlitelných zázraků a teď poutníkům ukáže, kudy k nim jít

Má-li volno, přemlouvá biskupy, aby ho pustili do jednoho z církevních chrámů. Michal Bařinka už pět let jezdí po Česku a dokumentuje místa, která v minulosti přitahovala davy poutníků. "Vydáte-li se do knihkupectví, najdete pestrou paletu turistických průvodců po našich hradech a zámcích, ale církevní stavby stále zůstávají stranou pozornosti," říká autor knihy Poutní místa Česka.

K církevním stavbám má blízko už od dětství. Na střední škole rád poslouchal poutavé vyprávění dějepisáře, což ho nakonec přivedlo na brněnskou univerzitu ke studiu historie a církevních dějin. Před pěti lety začal dokumentovat poutní chrámy a dnes jich má v archivu asi 200. "Jsou výjimečné tím, že je navrhovali slavní architekti a zdobili věhlasní malíři či sochaři. Oslovují mě i svými silnými příběhy a atmosférou. S každým poutním místem se navíc pojí zajímavá legenda a často i nevysvětlitelné zázraky," říká církevní historik. Mapování lokalit, kam dříve mířily tisíce věřících, nebylo jednoduché. V Česku neexistuje žádná jednotná databáze, a tak musel pátrat v archivech. Pak začalo složité domlouvání s úřady. "Před každou návštěvou se musím předem dohodnout s jejím duchovním správcem. Jestliže chci interiér vyfotografovat, musím k tomu získat souhlas od příslušného (arci)biskupství, církevního řádu, kongregace a tak podobně. Každý z těchto subjektů má navíc svá vlastní, někdy výrazně odlišná pravidla," popisuje Bařinka. Výlety po Česku a fotografování staveb představuje jen malou část jeho práce. Když přijede domů, hledá k místům souvislosti a příběhy v církevních nebo historických pramenech. "Kolik času jsem tomu věnoval za posledních pět let, co se tomuto tématu intenzivně věnuji, to nejsem schopen říci. Jen samotné návštěvy a fotodokumentace poutních míst spolykaly drtivou většinu mé dovolené a nespočet víkendů," říká. Kvůli pandemii koronaviru mu mapování svatyň trvalo déle, než si myslel. V mezičase ale nelenil a pro fanoušky založil facebookovou stránku. "Nadto jsem začal o poutních místech přednášet na besedách, exkurzích či akcích jako Noc kostelů a také psát do popularizačních časopisů. Nyní bych rád vydal první ze tří zamýšlených svazků, který představí celkem 50 poutních míst ze šesti krajů," říká Bařinka, který doufá, že mu na knihu přispějí lidé na Hithitu. Podívejte se v galerii na Bařinkův výběr těch nejzajímavějších poutních míst.

