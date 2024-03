Palác Broadway v centru Prahy je tři roky na prodej. Za 911 milionů ho nikdo nechce

Dříve Sevastopol, dnes Palác Brodway. Dům Na Příkopě, který ve 30. letech minulého století navrhli architekti Bohumír Kozák a Antonín Černý, je na lukrativní adrese a nese status největší funkcionalistické památky v centru Prahy. Vlastnit ho ale nikdo nechce. Stát se ho snaží prodat už od roku 2021 a ani na letošní šestý pokus, kdy šel s cenou o sto milionů korun dolů, ho neudal.

V roce 2021 chtěl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dům prodat za částku lehce přesahující miliardu korun, což byla nejvyšší minimální vyvolávací cena za dobu existence úřadu. Do dražby se ale nikdo nepřihlásil. Během tří let se úřad pokoušel dům vydražit ještě šestkrát, pokaždé neúspěšně. Letos nikdo nenabídl ani vyvolávací cenu 911 milionů korun.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových teď čeká na to, jestli bude mít o Palác Broadway zájem současný nájemce. Nabízí mu ho přednostně za vyvolávací cenu z dražby. "Stávající nájemce může své přednostní právo uplatnit do tří měsíců od doručení výzvy. Naším cílem je pro tuto výjimečnou nemovitost, která se nachází v nejlukrativnější části Prahy, najít co nejdříve definitivního vlastníka, který pro ni nalezne smysluplné využití a vdechne jí nový život," řekla mluvčí ÚZSM Michaela Tesařová. Majetkový úřad nájemce s nabídkou oslovil už po předchozích aukcích, ten ale nikdy neprojevil zájem.

Podívejte se v galerii na historii stavby i její současný stav. Snímky interiéru nám poskytl Radomír Kočí, zakladatel databáze Poznej domy, která lidi seznamuje s osudem historických staveb a prázdných domů.