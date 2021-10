Odešli z Prahy a koupili faru u Adršpachu. Žijí v ní i s dětmi a zachraňují kostel

Fara z 18. století se nachází ve Zdoňově a sousedí s Adršpachem, panenskou přírodou a labyrintem skal. Před více než deseti lety ji v havarijním stavu koupili dva mladí horolezci, kteří v ní postupně vybudovali bydlení s apartmánem pro turisty. Dvojice se časem rozrostla o dvě děti, čtyři psy, dva koně, a přestože má na faře stále co dělat, založila spolek na záchranu nejstaršího kostela v kraji.

Kostel Nejsvětější Trojice ve Zdoňově je renesanční přestavbou původně gotického stylu z roku 1384. Je jedním z nejstarších svého druhu v kraji, a protože nespadá do takzvané Broumovské skupiny kostelů významných architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, církvi na jeho opravu chybí finance. Kvůli poničené střeše ale do jeho útrob zatéká voda. Denisa Pavlová a Petr Horký v něm se spolkem Trinitas od loňska pořádají benefiční koncerty s dobrovolným vstupným, které chtějí investovat do opravy střechy. Pomoct by mohl i grant a veřejná sbírka s transparentním účtem 2002000222/2010.

Kostel i fara jsou silně spjaty s osobností faráře Cölestina Baiera, který ve Zdoňově sloužil celý kněžský život a po druhé světové válce vyzýval k smíru mezi sudetskými Němci a Čechy. V roce 1945 byl ale neprávem popraven. "Cölestin Baier je mezi bývalými německými obyvateli považován za hrdinu, který neobětoval lásku ke svým farníkům a obci, protože svým mlčením některé z nich uchránil před vězněním, nebo jim dokonce zachránil život," vysvětluje Denisa Pavlová. Dnes, o více než 70 let později, je na faře opět živo. Přestože mají Denisa a Petr svá zaměstnání, věnují čas zvelebování okolí fary i kostela, který chtějí zachránit pro další generace.

Reportáž vznikla ve spolupráci s audiovizuálním projektem Monument/um, který upozorňuje na ohrožené a méně známé památky. Podívejte se.