Stará škola v Praze se změnila v hravé prostředí. Záchody tu zdobí i Steve Jobs

Přes 120 let stará monumentální škola v pražské Libni s vysokými stropy a velkým schodištěm prošla během pěti let působivou rekonstrukcí. Budovu, ve které po sametové revoluci začalo sídlit reálné gymnázium PORG, trápila zastaralá studovna, omšelý nábytek či tmavé toalety.

Zvelebení školy se ujala Kateřina Horská, která se svým manželem založila Studio X. Jádro budovy včetně některých zachovalých prvků v interiéru, jako je široké schodiště, pochází z první republiky a právě na ni chtěla designérka volně navázat.

"První věc, se kterou jsme na škole začali, byla úprava studovny v pohodlné intimní a kreativní prostředí. Když to viděl profesorský sbor, ozval se, že by si i on zasloužil hezké zázemí, a tak se ty úkoly začaly postupně nabalovat," usmívá se autorka proměny. "Brala jsem to jako výzvu a nesmírně si vážím dané důvěry ze strany vedení školy," dodává.

Při většině úprav se designérka obešla bez stavebních zásahů, vystačila si s nábytkem, barvami a nápaditými dekoracemi. Podívejte se.