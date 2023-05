Nejkrásnější česká architektura. Většina staveb je na Moravě, díky šikovným starostům

Nová škola pro studenty pražské UMPRUM i rekonstrukce ostravského kulturního domu Poklad. Přes 30 staveb se dostalo do úzkého výběru 23. ročenky, která mapuje to nejzajímavější z tuzemské architektury za uplynulé dva roky. Jejím autorem je Ondřej Chybík, otec ikonického vinařství Lahofer nebo rekonstrukce autobusového nádraží v Brně. Při sestavování publikace hleděl hlavně na veřejné investice.

"Na začátku jsem vybral zhruba 200 staveb a ty jsem si začal třídit do různých skupin. Vyšlo mi, že je tu obrovské kvantum kvalitních rodinných domů, ale jelikož se dlouhodobě věnuji spíše veřejným stavbám, musel jsem výběr zúžit, a tak jsem se zaměřil na domy, které jsou veřejně přístupné a ideálně i financované z veřejných peněz," popisuje autor ročenky, který vede ateliér Chybík+Kristof.

Do publikace, která popisuje 32 staveb, se dostaly velké i malé investice z různých koutů České republiky. "Zároveň představuje řadu šikovných starostů, kteří se snaží pro svoji obec vytvářet kvalitu ve spolupráci s architektem. Myslím si, že čím více takových osvícených zadavatelů z řad veřejných investorů bude, tím lépe bude naše země fungovat. Architekt vytváří kvalitní prostor, který, pokud je z veřejných peněz, může využívat veřejnost," dodává Chybík.

Autor ročenky se snažil vyvarovat pragocentrismu, nejvíce staveb stojí na Moravě. "Asi je to tím, že jsem z Brna, ale je tam i řada projektů z jižních Čech, ze severu a okolí Prahy. Je dobře, že se architektura už neděje jen ve velkých centrech, realizuje se i na vesnicích a v malých obcích. Lidé si do čela zodpovědně volí své zástupce, kteří dokážou projekty dotáhnout do konce," dodává.

Podívejte se na výběr z třiadvacáté ročenky České architektury.