Nadšenci zachraňují vilu českého Elona Muska. Jméno Kolben už mladí neznají, tvrdí

Před 160 lety se narodil propagátor střídavého proudu Emil Kolben. Ve své době byl jedním z nejvlivnějších podnikatelů na světě, přesto po něm v Praze není ani památka. Změnit to teď chtějí fandové do elektrotechniky, kteří od začátku podzimu oživují jeho vilu na Vinohradech. Otevřeli v ní výstavu a únikovou hru, která přibližuje Kolbenovu cestu k industrializaci města i rivalitu s Křižíkem.

"Kolbenův příběh je fascinující. Spolupracoval s Edisonem i Teslou. V pouhých šestadvaceti se stal šéfinženýrem vývojových laboratoří Edisona a byl také strůjcem velkolepého podnikání, které ovlivnilo hospodářský vývoj nejen v českých zemích, ale i ve světě. Přesto o něm dnes skoro neslyšíme," říká předseda spolku Mirek Jiřík.

Kolbenovy úspěchy vymizely z paměti lidí během komunismu, který nepřál soukromému vlastnictví a podnikání. "Když dnes před dětmi zmíníme jméno Kolben, žádné neví, kdo to byl," říká další člen spolku a bývalý zaměstnanec ČKD Miroslav Kvíz. Výstava je zaměřená hlavně na mladé. Prostřednictvím komiksu a hádanek jim přibližuje zásadní momenty z podnikatelova života. "Kolbena jim přirovnáváme k Elonu Muskovi. Věříme, že pokud by oba žili v současnosti, byl by jejich světový význam srovnatelný," vysvětluje Kvíz.

Výstava je prvním krokem k oživení poloprázdné vily. Do budoucna v ní chce spolek otevřít vědeckou knihovnu nebo inovační centrum. Kolben si ji postavil na začátku 20. století a strávil v ní i poslední dny, než ho nacisti převlečení do lékařských uniforem násilně odvlekli a poslali do Terezína. Podívejte se, jak to ve vile vypadá po více než 70 letech.