Nádraží v Českých Budějovicích se nadechlo do krásy. Po letech chátrání září novotou

Nádraží v Budějovicích patří mezi nejkrásnější stavby na české železnici. Vzniklo na počátku 20. století a jeho neorenesanční styl se od té doby nezměnil. V posledních letech se ale začalo dostávat do špatného stavu. Odpadávala fasáda, interiér zašel a zahltil ho vizuální smog. Správa železnic proto nechala budovu zrekonstruovat a po čtyřech letech ji v únoru plně zprovoznila cestujícím.

Jen pár týdnů po předání stavby majiteli se ale ukázalo, že práce ještě hotové nejsou. Ne zcela. Správa železnic koncem února zjistila, že musí rozkopat novou dlažbu před hlavním vchodem, aby opravila kanalizaci. Staré trubky investor původně měnit nechtěl, očekával, že ještě vydrží. Uvnitř budovy se navíc dodělává elektroinstalace a železničáři shánějí nájemníky pro komerční prostory.

Rekonstrukci vedlo studio A8000. Architekti se při ní snažili zachovat dobové prvky, které jsou staré přes sto let. "Doprava tehdy byla samozřejmě jiná než dnes. Naším cílem bylo památkově chráněný objekt přenést do 21. století citlivě, ale tak, aby dokázal plně uspokojit potřeby současných cestujících," vysvětluje vedoucí ateliéru Martin Krupauer, který má na starosti i přípravy pro Vltavskou filharmonii v Praze.

Součástí rekonstrukce byla i stavba pasáže, která propojuje nový vstup do budovy ze severu s hlavní odbavovací halou. Vzniklo tím přímé napojení na Lannovu třídu, hlavní spojnici mezi nádražím a samotným centrem Českých Budějovic. V pasáži najdou cestující v budoucnu nové obchody, kavárny a další služby.

Interiér působí vizuálně čistším dojmem. Zasloužila se o to nejen hlavní architektka Hana Chalupská, ale i manuál Veroniky Rút, která se snaží o kultivaci veřejného prostoru. Hlavně díky němu totiž v prostoru ubylo reklam. Správa železnic si designérku před časem najala na vypracování manuálu pro kultivovaná nádraží. Ten Správě železnic doporučuje například to, jak by mělo vypadat sjednocení poutačů, reklam a orientačního systému. "Manuál platí pro celou Správu železnic a dodavatele, to znamená i pro architekty. O to, aby prostor zůstal čistý, by se dlouhodobě měli starat zaměstnanci," vysvětluje Rút,

Podívejte se na stav budovy po rekonstrukci a přečtěte si detaily.