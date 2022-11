Ve dne září barvami a v noci světly. Školka v Dolních Břežanech se rozbíhá do krajiny

Lídr republikánů ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy prolomil mlčení ohledně nedávného setkání bývalého republikánského prezidenta Donalda Trumpa s krajně pravicovým komentátorem Nickem Fuentesem, s nímž exprezident před týdnem povečeřel ve svém sídle na Floridě. Podle McCarthyho není pro Fuentesovy názory v Republikánské straně místo. Setkání kritizovala také řada dalších vysoce postavených republikánů, uvedla dnes agentura Reuters.

Americké ministerstvo spravedlnosti Fuentese označilo za někoho, kdo hlásá nadřazenost bělochů. Podle Ligy proti hanobení (ADL) Fuentes "v žertu" popíral holokaust a přirovnával Židy upálené v koncentračních táborech "k sušenkám v troubě".

Fuentes se večeře s Trumpem zúčastnil společně s rapperem Kanyem Westem, který si nyní říká Ye a který si vysloužil ostrou kritiku za antisemitské výroky.

McCarthy, který je nyní lídrem republikánské sněmovní menšiny, má šanci stát se předsedou Sněmovny reprezentantů, až nad ní v lednu převezmou kontrolu republikáni. Novináři jej požádali, aby se k setkání Trumpa s Fuentesem vyjádřil poté, co hovořil s prezidentem Joem Bidenem. "Myslím, že by nikdo neměl trávit čas s Fuentesem," uvedl McCarthy a dodal, že Fuentesovy názory nepatří do Republikánské strany.