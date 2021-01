Megalomanské a fascinující návrhy. Stačilo málo a Letná vypadala úplně jinak

TV Architect

Touha zastavět a zpřístupnit Letenskou pláň trvá už více než 100 let. Zajímavé je, že se to zatím nikdy nepodařilo. Výjimkou bylo jen několik menších staveb či uměleckých instalací.

Konkrétně plány s Letenským průkopem se v Praze řeší už od konce 19. století, jedním z prvních byl nákres Jana Kouly z roku 1896, který navrhoval průkop končící u dnešního stadionu Sparty. Objevila se i varianta s tunelem, který měl stejně jako průkop navazovat na Čechův most. Nápadů na zkrácení cesty na Letnou bylo mnoho. Objevily se i ty zvláštnější, jako šikmý příhradový most či obrovská spirála. Nejblíže k realizaci byl projekt mladého architekta Antonína Engela, který navrhoval tunel, nad jehož portálem měla být socha kněžny Libuše. S návrhem v roce 1908 dokonce vyhrál i soutěž, ovšem ani jeho návrh nebyl nikdy realizován.

Po druhé světové válce se uvažovalo, že by se na vrchu postavila galerie, ale hovořilo se i o sídle parlamentu. Nakonec tu vyrostla "fronta na maso". I tak se totiž lidově říkalo obrovskému pomníku J. V. Stalina, jejž navrhl Otakar Švec. Stál tu ale jen 7 let a poté byl začátkem 60. let odstřelen.

Podstavec zůstal prázdný. Při sametové revoluci se zde objevila maketa Zvonu svobody, který sem umístili bouřící se studenti. Až v roce 1991 využili organizátoři u příležitosti jubilejní výstavy prostor jako poutač a umístili sem metronom, jehož autorem je Vratislav Karel Novák. Stojí tu dodnes.

V současné době se uvažuje také o tom, že by v soklu pomníku mohlo být zřízeno muzeum totality.