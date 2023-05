Kostel a pod ním dvoumetrová kostra. Svatého Michaela archanděla obestírá tajemství

František Hanuš byl malý chlapec, když archeologové našli pod podlahou vítochovského kostela přes dva metry dlouhou kostru. Na ten den nikdy nezapomene. "Zjistili, že se pod zemí nacházelo pohanské pohřebiště, a několik z těch koster si odvezli. Mrzí mě, že dodnes nevím, co ukázal jejich další průzkum," říká správce jedné z nejstarších církevních staveb svého druhu na Moravě.

Do kostela svatého Michaela archanděla ho jako dítě brala matka uklízet. "Přiznám se, že ne vždy se mi sem chtělo. Tenkrát tu nebyla voda, a tak jsme se s plnými kýbly táhli na kopec. Když byla zima a sníh, nebyla to zrovna pohádka," vzpomíná Hanuš, který se dnes živí jako elektrikář. V kostele, o nějž se stará po vzoru své matky i dědečka, si dokáže leccos spravit, interiér si ale zachovává podobu z 60. let minulého století, kdy proběhla jeho poslední rekonstrukce.

Vítochovský kostelík pochází pravděpodobně z 13. století, pověst ale praví, že jeho základy položili už Cyril a Metoděj. "Metoděj přikázal vystavět svatyni a slíbil, že ji na zpáteční cestě vysvětí a zanechá tu kněze. Se stavbou ale byly potíže, a tak družině kdosi poradil, aby na několika okolních kopcích zasadili borovice kořeny vzhůru, a kde se ujmou a porostou, tam vystavěli kostel. Tady na kopečku, kde stála socha pohanského boha, se kořeny údajně zazelenaly," vypráví Hanuš.

Nahlédněte s námi do interiéru jednoho z nejkrásnějších kostelů v Česku.