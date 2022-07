Jako ze Star Treku. Týnec nad Sázavou postaví obřadní síň ve tvaru vesmírné lodi

Moderní obřadní síň evokující loď Enterprise ze seriálu Star Trek vyroste ve středočeském Týnci nad Sázavou. Porotu, která vítězný návrh vybrala, si betonová konstrukce získala svým tvarem, přijatelnou cenou i prosklenými stěnami, ty se navíc v létě dají otevřít.

Budovu navrhlo studio Ivan Kroupa Architekti a vyjde na šest milionů korun. Kromě pietní stavby je součástí investice také nový borový háj, lavičky nebo osvětlení.

Ve veřejné soutěži si porota nastavila dvě hlavní kritéria - variabilnost interiéru a nízké náklady na realizaci stavby. Celkem vybírala z pěti návrhů, o vítězi ale rozhodla jednohlasně.

"Všechny návrhy měly svá pozitiva i negativa, ale tento přišel nejlepší jak odborné části poroty, tak zástupcům města. Věříme, že stavba bude velmi variabilní a dobře do hřbitova zapadne. A hlavně, že si v ní lidé při rozloučení se svými blízkými prožijí to, co prožít chtějí," říká hlavní architekt Týnce nad Vltavou Jan Vaněček, který byl součástí poroty.

Projděte si vítězný návrh a podívejte se i na další kandidáty v soutěži.