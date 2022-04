Stará chalupa na Moravě už nešla zachránit. Postavili novou, místo chlívků je sauna

Na místě ho čeká setkání s prezidentem Georgem Vellou i premiérem Robertem Abelou. Pronese také projev ke státním představitelům a diplomatům, v němž by měl podle agentury AP upozornit na výzvy, kterým Evropa čelí v otázkách migrace.

Novináři si dnes všimli toho, že když pětaosmdesátiletý papež v Římě nastupoval do letadla, tak nešel po schodech, ale využil zvedací plošinu. Podle agentury Reuters to bylo poprvé. František, pro něhož jde o 36. cestu do zahraničí ve funkci, trpí problémy s nervy, které mu způsobují bolesti nohou.