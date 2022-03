K Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) v pátek odstartovala z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu raketa Sojuz s ruskou vesmírnou lodí, která vynese na ISS tři ruské kosmonauty. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na snímky vesmírné agentury Roskosmos.

Na ISS by měla loď přistát po asi tříhodinovém letu. Kosmonauti Oleg Artěmjev, Denis Matvejev a Sergej Korsakov rozšíří posádku vesmírnéstanice, kde jsou nyní další dva Rusové Anton Škaplerov a Pjotr Dubrov, Američané Kayla Barronová, Raja Chari, Thomas Marshburn a Mark Vande Hei a Němec Matthias Maurer.

Trojice nových kosmonautů má ve vesmíru zůstat asi půl roku a nahradí dva Rusy a Američana Vandeho Heie, kteří by se měli v lodi Sojuz vrátit na Zem 30. března. ISS je společným projektem americké vesmírné agentury NASA, Roskomosu, Evropské vesmírné agentury (ESA), Japonska a Kanady. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a následným zavedením širokých protiruských sankcí Západem adresoval šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin Spojeným státům a dalším západní zemím řadu výhrůžek.

Řekl, že provoz ruských lodí využívaných k zásobování ISS bude sankcemi narušen a že to ovlivní i ruský segment ISS, který koriguje pohyb stanice po oběžné dráze. "Může to skončit pádem (ISS) do moře nebo na zem," prohlásil s tím, že na území Ruska by stanice nespadla.