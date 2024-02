Vyráběly se tu vysavače i zubařská křesla. Bývalá továrna ČKD se mění na byty

Je to jedna z mála vzpomínek na industriální Prahu. Budova s tabulkovými okny, která byla v minulém století součástí slavného závodu Českomoravská-Kolben-Daněk ve Vysočanech, dlouhá léta chátrala a památkáři ztráceli naději, že se ji ještě podaří zachránit. Teď má továrna odhalený skelet a pod dohledem architektů Masák & Partner se mění na bytový dům s industriální atmosférou.

Průmyslový areál, který v Praze 9 založil vynálezce a továrník Emil Kolben, se začal rozrůstat před 128 lety. Zpočátku se soustředil na výrobu elektromotorů, alternátorů nebo pohonů do strojních zařízení. Později rozšířil svou nabídku o turbíny do vodních elektráren. Do 30. let minulého století rostla továrna masivním tempem, čítala několik budov a ze závodu se stalo impérium Českomoravská-Kolben-Daněk (ČKD).

Před druhou světovou válkou továrna vyráběla letadla, během okupace pak Němci závod zkonfiskovali a využili pro výrobu válečné techniky, včetně tanků. V roce 1945 proto Američané část areálu vybombardovali, především automobilku Praga a továrnu Aero. Tři roky po válce přešel závod pod stát a začala se psát jeho další kapitola. Komunistické Československo ve Vysočanech podnikalo ve 40 různých oborech a zaměstnávalo na to asi 50 tisíc lidí. Kvůli zastaralé výrobě ale sláva podniku začala postupně upadat.

Po privatizaci v 90. letech minulého století se už průmysl ve Vysočanech nepodařilo znovu nastartovat. Část firem zkrachovala, některé budovy šly k zemi, jiné využili podnikatelé jako sklady. Před pár lety se území stalo zajímavým pro developery, kteří brownfield postupně mění na rezidenční čtvrť. Jen v železobetonové budově Lofty Kolbenova, která stojí kolmo od hlavní silnice a kde se vyráběly malé stroje jako vysavače nebo zubařská křesla, má za rok vzniknout 215 bytů různých velikostí a dispozic.

Podívejte se v galerii na vzorový byt.