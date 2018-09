Budoucnost bydlení je v úsporných technologiích. Víte jaké technologie použít?

Provoz domácnosti je v dnešní době nejkomplexnější v historii staveb. Celý systém je třeba zkombinovat do funkčního celku a to v nejvýhodnějším poměru ceny pořízení / vstupní investice ale zejména také minimálních nákladů na údržbu a servis s co nejdelší životností. Příliš složitá technologie se může na začátku provozu vyplatit, ale zvýšené náklady na opravy a výměnu opotřebovaných částí návratnost prodlužuje.

Jaké technologie budeme potřebovat?

Je třeba celou domácnost rozdělit na několik částí.

základní technologie jako je:

- topení,

- ohřev TUV

- výroba el. Energie FV panely

doplňková technologie:

- větrání a chlazení klimatizacemi či rekuperací

- žaluzie pro snížení TZ v zimě a snížení solárních zisků v létě

- ostatní technologie na úsporu vody atd.

Zaměříme se primárně na základní technologie, které potřebuje každá domácnost:

Vytápění:

Systém vytápění by měl zajistit dokonalou tepelnou pohodu v celém prostoru s minimálními náklady na provoz, možnost regulovat každou místnost nezávisle a mít dokonalý časový plán například řízený přes PC a v neposlední řadě bezporuchový provoz nejlépe po desítky let.

Topení by mělo zajistit teplo nejen od podlahy, ale ideálně ohřát i stěny, strop a osoby v prostoru. Čím rovnoměrněji prostor ohřejeme, tím budou tepelné ztráty nižší. Ptáte se jak je to možné? Například podlahové topení v přízemí budovy je zapuštěno v podlaze a topí na obě strany. Izolace v podlahách je u podlahového i u jiných systémů vytápění podobně řešena, tedy lze v řezu podlahy ukázat, že teplovodní či elektrické podlahové topené prohřívá podloží stavby v hloubce cca 30 cm až o 10°C na vyšší teplotu než jiné systémy vytápění. Tedy tepelná ztráta prostupem do podloží je zbytečně vysoká.

Topení radiátory pod okny je dnes již obecně nejméně účinný systém, kdy teplý vzduch stoupá ke stropu podél oken, která tvoří místo s nejvyšší tepelnou ztrátou obálky budovy. Tedy opět dostáváme zbytečné úniky tepla.

Stropní topení Vám v posledním patře zajistí maximální tepelnou ztrátu ze všech uvedených systémů - teplý vzduch se hromadí u stropu, topení umístění nad SDK stropem protápí izolace ve stropech a teplená ztráta je velmi vysoká bez zajištění tepelné pohody v prostoru.

Nejúčinnější vytápění by tedy mělo kombinovat výhody uvedených topných systémů bez negativ. Proto je na trhu již po několik staletí prověřený systém sálavého vytápění původně řešený kachlovými kamny nyní v moderním řešení v provedení sálavých topných panelů na elektickou energii, tzv. Infrapanely.

Infrapanely sálají do celého prostoru a správným umístěním prohřívají podlahu, stěny, strop i vybavení prostoru a osoby rovnoměrně s nižší intenzitou a tak ideálně nevíte odkud je teplo do prostoru dodáváno a přesto je v celé místnosti příjemné teplo. Povrchy nejsou tak intezivně prohřívány a tak tepelná ztráta prostupem konstrukcí je minimální.

Kde lze infrapanely použít?

Infrapanely jsou vhodné pro novostavby ale i pro starší stavby. Realizované jsou i památkově chráněné stavby. V novostavbách zajišťují nízké provozní náklady a ve starších stavbách navíc zajišťují vysoušení zdiva, neboť sálavé teplo jako kachlová kamna ohřívají povrchy a prohřevem zdiva se snižuje jeho vlhkost. Obdobně udržují zdravé klima i ve stavbách zateplených polystyrenem, kde se nedifůzním zateplením zvyšuje vlhkost zdiva.

Vytápění infrapanely je méně složité než konvekční systémy na bázi ohřevu a cirkulace vody, s tím souvisí minimální náklady a údržbu a servis.

Ve výběru topného systému je třeba počítat s horizontem min. 20 let a počítat veškeré servisní náklady na náklady na revize a čištění a případně výměnu systému po skončení jeho životnosti. V porovnání s plynovým vytápěním nebo TČ lze v průměru každoročně uspořit několik tisíc korun.

Kvalitní infrapanely WELLINA rakouského výrobce Redwell Manufactur GmbH svou nejmodernější konstrukcí nevyžadují prakticky žádnou údržbu a servis. Neobsahují žádnou mechanickou součástku či elektroniku kromě teplené pojistky které by se mohly opotřebovat. Infrapanely vás tak příjemně překvapí dokonalou spolehlivostí dalece přesahující již tak nadstandardní záruku 10 let!

Vstupní investice, náklady na provoz a údržbu a celková životnost je u každého systému vytápění jiná, jak jsou na tom infrapanely?

Toto je asi nejdůležitější část volby systému vytápění, pokud objektivně spočítáme uvedený cenový mix pak při získání sazby el. Energie D57d jsou celkové náklady v horizontu 20ti let s infrapanely až o 50% nižší v porovnání s TČ s plynem jsou infrapanely levnější o cca 30%. Navíc uspořenou rozdílovou částku lze dále investovat do dalších úspor energií jak pasivních (zateplení) tak i aktivních (fotovoltaika atp..) a tím výhodnost infrapanelů a daších opatření jako celku dále navýšit.

Jak velké jsou rozdíly v infrapanelech na trhu a jak se snadno v nabídkách zorientovat.

Na trhu je celá řada technických řešení a různé použité materiály, které ale mají zásadní vliv na celkovu účinnost a životnost. Primárně by jste měli volit panely celokovové pro jejich odolnost vůči poškození, eliminaci elektrosmogu a bezpečnosti provozu v případě zkratu nebo poškození topného elementu. Zastaralé plastové povrchy s křemičitým nástřikem, dřevěné rámy atp. jsou potencionálním rizikem při poškození a neumožňují čistění povrchů. Celokovové s hladkým vysokoemisivním povrchem s nejvyšší účinností na trhu i po 20ti letech budou stáje jako nové. Záruka 5 let je v oblasti kvalitních panelů samozřejmostí a pouze nejkvalitnější výrobci nabízí 10 let, jako výrobce infrapanelů Wellina firma Redwell Manufactur GmbH, který vyrábí infrapanely již od roku 1998 a tedy prakticky nejdéle a nyní tak těží z bohatých zkušeností. Infrapanely Wellina mají navíc jako jediný produkt na trhu použité karbonové vlákno zalisované v akumulačním jádru a celý panel je lepený pod vysokým tlakem. Výhodou tohoto řešení je dokonale rovný tvar a panel lze tak zapustit do SDK stropu do rámu a zároveň nevzniká teplotní pnutí a panely, jak na stěně tak i na stopě vypadají skvěle a jsou bezhlučné. Více o technickém řešení konstrukce infrapanelů Wellina.

Infrapanely se montují, jak na stěnu tak i strop, lze přizpůsobit vzhled mým požadavkům?

Nejširší sortiment provedení a typů panelů vám umožní přizpůsobit vzhled panelů Wellina jakémukoliv interiéru. Nabízíme nejširší nabídku rozměrů panelů od klasických až po širokoúhlé provedení. Na panely lze aplikovat motivy vlastní či z naší fotobanky a jako jediný výrobek na trhu má motivy zalakovány ochranným UV odolným lakem a panely lze bez obav čistit. Dále lze volit skleněné provedení, zrcadlo, volně stojící, závěsné se světlem, do kazetových stropů i do extrémně vlhkých a prašných prostor. Kompletní sortiment infrapanelů Wellina je zde.

Do novostaveb jsou infrapanely běžně motnovány, ale lze je použít i ve starých stavbách?

V novostavbách vynikají infrapanly nízkou pořizovací cenou a prakticky bezporuchovým provozem při dokonalé tepelné pohodě v celém domě s minimálnámi náklady, což oceňují zejméně majitelé. Snadnou montáž a rychlou realizaci oceňují zejména projektanti a realizační firmy. Infrapanely jsou v novostavbách již běžným topným systémem. Ve starších stavbách se jejich výhody ještě násobí díky principu ohřevu stěn a tedy jejich vysoušením, jenž přispívá k eliminaci vzniku plísní a suchá stěna má zároveň nižší tepelnou ztrátu a tedy nižší provozní náklady, než ostatní topné systémy. Při realizaci je zásah do současného stavu minimální a infrapanely lze realizovat téměř za provozu domácnosti. Realizace jsou velmi úspěšně také v oblasti hotelů a penzionů. Pro základní představu realizací infratopení Wellina se podívejte na některé naše realizace a reference.

V nosvostavbách se běžně používá inteligntní systém řízení, lze infrapanely do těchto celků intergrovat?

Ano, infrapanely jsou pro každou místnost primárním zdrojem tepla a každá místnost je teplotně řízena samostatně. Běžně se používá centrální řízení teploty přes PC či GSM. Infrapanely se často používají v penzionech či apartmánech na pronájem, kde je nutná odolnost vůči vandalizmu a řídit teplotu vzdáleně majitelem prostoru.

Mám zájem o vytápění infrapanely, jak mám dále postupovat? Mohu si vytápění realizovat sám?

Návrh vytápění infrapanely vždy připravuje odborný prodejce. Neriskujte s návrhem od firem, které se nezavývají realizacemi a nebo nákupem z eshopů. Nebudete mít garanci funkčnosti a záruku na instalaci. Návrh vám zdarma připraví odborný prodejce. Profesionála poznáte podle toho zda vám připraví návrh na již stojící nemovitost tzv. od stolu nebo osobně přijede na zaměření a vyhodnotí na místě veškeré detaily stavebních konstrukcí, možnosti umístění a regulace vytápění infrapanely, tak aby byl topný systém plně funkční. Nabízíme tyto služby vždy zdarma a pro každou velikost nemovitosti. Po zaměření Vám připravíme kompletní návrh řešení na míru, zakreslíme pozice infrapanelů i regulace a poté se lze rozhodnout, zda bude instalaci provádět naše realizační oddělení nebo vaše elektro firma, které budeme plně k dispozici pro dokončení instalace infrapanelů. Pro hrubou představu nákladnosti instalace a příkonů lze použít on-line formulář, který zpracovává náš odborný technik individuálně a návrh je počítán velmi přesně zdarma z vámi poskytnutých dat. Lze nahrát i projektovou dokumentaci. Vužijte tak pro první pracovní návrh vytápění infrapanely náš on-line formulář.

Mají infrapanely nějaké nevýhody?

Spíše než nevýhody jsou jistá omezení nebo nevýhody vůči jiným systémům vytápění.

Infrapanely není vhodné instalovat do starších staveb, které jsou extrémně vlhké. Infra panely je tak vysouší a zvyšuje se vlhkost vzduchu a náklady na vytápění rostou. Zde již rozdíl mezi běžným topením a infrapanely je menší.

Infrapanely je třeba mít v prostoru umístěny tak, aby sálaly rovnoměrně do celého prostoru. Musít být tedy umístěny na stěně / stropě v prostoru a jsou tak například v porovnání s podlahovým topením vidět - nicméně mají až o 20% vyšší účinnost což je zpravidla důležitější.

Infrapanely pouze ohřívají prostor, pro ohřev TUV je třeba samostatný bojler což je zpravidla i výhoda.

Vše o infrapanelech Wellina na www.usby.cz.