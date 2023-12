Budimex chce v Česku pracovat s místními dodavateli i menšími stavebními firmami

Na český trh vstoupila polská stavební firma před dvěma lety. Nyní je Budimex blízko tomu chopit se zde prvních infrastrukturních projektů.

Podal nejnižší nabídku na dostavbu úseků dálnic D11 a D35. Největší polská stavební společnost Budimex je tak na dobré cestě k zisku prvních zakázek od svého vstupu na český trh. Spolupracovat zde chce s místními dodavateli, se kterými má dobré zkušenosti i z Polska. Zároveň deklaruje, že 70 procent jejího výdělku v tuzemsku se navrátí do české ekonomiky.

Největší polská stavební skupina Budimex S.A. má dobře nakročeno k zisku prvních zakázek na českém trhu. Předložila totiž nejnižší nabídky na stavbu úseků dálnice D35 a D11. Nabízené ceny jsou v obou případech nižší než odhadované. Cezary Łysenko, člen správní rady firmy zodpovědný za infrastrukturní stavby, však jednoznačně odmítá, že by společnost chtěla jít s nabídkami záměrně pod cenu.

"Díky našim zkušenostem dokážeme v projektech identifikovat místa k úsporám a ty pak efektivně využít. Na českém stavebním trhu působí již delší dobu několik stálých hráčů, kteří zde mají dominantní postavení. Příchod Budimexu znamená větší konkurenci v sektoru, a tím i nižší výsledné ceny za realizace projektů," doplňuje Cezary Łysenko.

Polská společnost plánuje v tuzemsku aktivně kooperovat s místními subdodavateli. S některými z nich již úspěšně spolupracuje v zahraničí. V loňském roce byl Budimex v rámci výzkumu Centra pro analýzu a průzkum trhu (ASM) polskými subdodavateli označen jako společnost, která nabízí nejlepší podmínky pro spolupráci.

Budimex by rád v Česku rovněž uplatňoval svůj zajetý koncept, v jehož rámci při zakázkách spolupracuje i s malými a středně velkými stavebními firmami. Umožňuje jim tak spolupodílet se na velkých projektech, k nimž by se běžně nedostaly, čímž napomáhá jejich dalšímu růstu.

"Chápeme, že část veřejnosti může příchod zahraniční firmy do Česka vnímat jako něco, co poškozuje národní zájmy. Skutečností však je, že 70 procent veškerých příjmů, kterých zde Budimex dosáhne, se prostřednictvím daní, poplatků, sociálního pojištění a dalších nástrojů vrací do veřejných financí," uvádí Cezary Łysenko.

Kromě Polska a Česka působí Budimex i na Slovensku, kde právě realizuje dokončení významného silničního uzlu mezi dálnicemi D1 a D4 nedaleko Bratislavy. Zakázky dále realizuje i v Německu či v Pobaltí - zde se jedná kupříkladu u stavbu vysokorychlostních železničních úseků v rámci projektu Rail Baltica.