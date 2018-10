Audiotéka 7 let vypráví příběhy, poslechněte si je!

Audiotéka, největší distributor audioknih v Česku a poskytovatel stejnojmenné mobilní aplikace, slaví 7. narozeniny. Od roku 2011 se sbírka audioknih v nabídce Audiotéky rozrostla na vice než 4 000 titulů. Ať už patříte mezi posluchače audioknih nebo ještě ne, oslavujte s Audiotékou a zásobte se těmi nejlepšími audioknihami.

Už sedmým rokem vypráví Audiotéka českým posluchačům příběhy, provází je na jejich cestách do práce, zpříjemňuje jim manuální činnosti, umocňuje jejich odpočinek a pomáhá jim se vzdělávat. Sedmileté výročí Audiotéka oslaví 9.-15. října. Každý den zavzpomíná na jeden ze sedmi audioknižních roků a zlevní veškeré tituly, které v daném roce vyšly.

Bestsellery za 149 Kč

Během oslav bude Audiotéka odměňovat všechny své příznivce, a to v podobě sympatické ceny 149 Kč za audioknihu. V úterý 9. října se Audiotéka vrátí zpátky do roku 2011, zavzpomíná a zlevní audioknižní díla, která jsme v tomto roce mohli poprvé slyšet. V narozeninovém týdnu Audiotéka postupně projde všemi sedmi roky a poslední den, v pondělí 15. října, budou za 149 Kč k dostání všechny audioknihy, které v Audiotéce najdete.

Jaké audioknihy vás nesmí minout?

Doplňte svou Poličku audioknihami, které v Audiotéce patří k nejpopulárnějším. Žebříčkům už dlouho vévodí Divadlo Járy Cimrmana - Všech 15 her a texty, na které se nedostalo. Mezi další audioknižní bestsellery patří biografie Steva Jobse, Einsteina a Winstona Churchilla. V roce 2013 se stal nejprodávanějším autorem Dan Brown a v roce 2014 byli na špičkách žebříčků audioknihy, které namluvil Martin Stránský.

Novinky nejen k odpočinku

V případě, že bestsellery uplynulých let už máte naposlouchané, sáhněte po novinkách. Milovníky psychologických thrillerů potěší audiokniha Nenalezená od jednoho z nejpopulárnějších polských autorů současnosti Remigiusze Mróze. Pro klidnější duše načetla Simona Postlerová audioknihu Čtyřcestí, empatický román o lidech, kteří se nebojí hnát své sny až do zakázaných výšek. A děti a rodiče se mohou vypravit na Rokovy výlety do hsitorie, které napsal i načetl Ladislav Šapček.

