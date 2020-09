Aktuální žebříček spořicích účtů. Které jsou nejlépe zhodnocené?

I v dnešní době lze najít spořicí účet, který svým zhodnocením ty ostatní výrazně převyšuje.

Raiffeisenbank, ING Bank a Trinity bank na začátku září změnily úrokové sazby u svých spořicích produktů. Přinášíme přehled nejvýhodnějších spořicích účtů , sazeb a klientských akcí.

Raiffeisenbank znovu nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou 3 %

Akci mohou využít jak noví, tak stávající klienti Raiffeisenbank , a to včetně podnikatelů. Podmínkou získání zvýhodněné sazby je její aktivace prostřednictvím mobilního bankovnictví a aktivní využívání běžného účtu. Pro většinu účtů je to měsíční kreditní obrat alespoň 15 000 korun a tři odchozí platby.

Klient si zvýhodněnou sazbu jednoduše nastaví na jednom Spořicím účtu XL a nebo Spořicím účtu PLUS pro podnikatele. Informaci o nastavení nalezne v mobilní aplikaci eKonto. Zvýhodněný úrok 3 % p. a. platí na 6 měsíců pro zůstatek do 150 000 Kč, vklady do 500 tisíc banka zhodnocuje sazbou 0,3 %.

"Úspěch poslední kampaně nás přesvědčil, že je o zvýhodněnou sazbu zájem, a má smysl akci zopakovat. Tentokrát si však tříprocentní úrok mohou užít všichni naši klienti, ať už noví nebo stávající," říká Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

ING Bank láká na lepší zhodnocení zůstatků nad 300 000 korun

Od 1. září 2020 je spořicí účet u ING Bank úročen sazbou 0,3 % p. a., což platí pro vklady do 300 000 korun. Ty, které tento limit přesahují, jsou úročeny sazbou 0,1 %. Noví klienti mohou při založení účtu v průběhu září získat bonusovou sazbu 1 % na tři měsíce. Dalším tahákem ING Bank je potom zvýhodněná úroková sazba 0,5 % pro zůstatky v rozmezí 300 001 - 1 000 000 korun při registraci prostřednictvím internetového bankovnictví nebo po telefonu. Akce však mezi sebou nelze kombinovat.

Trinity Bank snižuje úrokovou sazbu na spořicím účtu

Od 1. září snížila Trinity Bank úrokovou sazbu spořicího účtu z 0,4 na 0,2 % p. a. Tímto úrokem banka zhodnocuje jakoukoliv částku.

Shrnutí

Jednoznačně nejlepší úrokovou sazbou aktuálně disponuje Raiffeisenbank. Po uplynutí 6 měsíců zvýhodněné sazby navíc činí úrok při aktivním využívání účtu 0,6 %, což je i tak více, než nabízí většina ostatních bank. V roce 2019 díky této kampani banka získala 22 tisíc nových klientů a na úrocích vyplatila na 50 milionů korun. Nyní chce na úspěch navázat.