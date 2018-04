Aktivní dovolená mezi ledovcem, horami a jezerem

16. 4. 2018

V Zell am See-Kaprun – v srdci rakouských Alp – na vás čeká prázdninový ráj par excellence. Od ledovce Kitzsteinhorn až po křišťálově čisté Zellské jezero se vám tu na dovolené splní jakékoli přání. Tento článek je součástí speciálního projektu připraveného ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.

Komerční projekt - Pěší turistika, cyklistika, trail running, jóga, triatlon, lezení, golf, jízda na koni, paddleboarding nebo paragliding - stíháte vnímat nabídku? Zell am See-Kaprun je ideální místo ke sportování v překrásné přírodě. Pěší stezky jsou perfektně značené a dovedou vás přes horské vrcholy až k třítisícovkám národního parku Vysoké Taury. Pro bikery znamenitě poslouží nelehké freeride traily na Kitzsteinhornu a v bikeparku Kaprun. Ti s méně propracovanou formou si vychutnají projížďku na elektrokole, spojenou s aktivní prohlídkou známé lázně Tauern Spa s nejmodernějším wellness v Alpách.

Dobrodruzi si mohou pohlédnout půvaby krajiny shora při tandemovém paraglidingu nebo seskoku padákem. Všechny zážitky, památky a výletní cíle vám zpřístupní, většinou zadarmo, letní karta Zell am See-Kaprun platná v období 15. května až 15. října.

Hory a voda

Zellské jezero se svou křišťálovou vodou, která má kvalitu jako pitná, uhasí nejen vaši žízeň, ale také touhu po zchlazení v jeho vlnách a úžasných zážitcích při vodních sportech. K jezeru vede pohodlná cyklostezka a kolem něj romantická pěší stezka. Pokud bude špatné počasí, nemusíte zoufat. Nedaleko je akvapark plný bazénů a atrakcí všeho druhu.

Přes tři tisíce metrů vysoký Kitzsteinhorn nemůžete přehlédnout. Touhu stanout na jeho vrcholu si můžete bez rizika splnit při vedené vrcholové túře s certifikovaným horským vůdcem. Túru trvá asi pět hodin a stačí jen odpovídající kondice a jistý krok.

Alpský golf

Milovníci golfu se možná zachmuří při informaci, že region Zell am See-Kaprun má pouze jediný golfový klub. Jenže nabízí hned dvě 18jamková golfová hřiště: Schmittenhöhe a Kitzsteinhorn. Hřiště Schmittenhöhe myslí i na rodiny a nabízí i disc golf, což je mix golfu a frisbee (házení létajícím talířem). Na své si přijdou všichni, kdo mají rádi sport, zábavu a dovednosti. A kdo golf neumí a chtěl by, z toho udělají profesionální trenéři zkušeného profíka - no, skoro… Místní golfový klub je navíc partnerem sdružení Golf Alpin, s jehož kartou získáte navíc řadu výhod a příjemných bonusů jako výběr 30 golfových hřišť v Tyrolsku a Salcbursku a další.

Ráj pro kolaře

Přes 300 kilometrů dlouhá cyklostezka regionem je určena pro všechny, včetně rodin s dětmi - vede z větší části po asfaltových cestách s minimálním převýšením. Ideální je zaparkovat v kempu někde u jezera a podnikat výlety. Můžete zajet ke Krimmelským vodopádům patřícím k největším v Evropě; voda padá ve třech kaskádách z výšky skoro 400 m. Zpátky můžete jet místním vláčkem, což unavená a mrzutá drobotina zajisté uvítá. Skoro za humny je letiště, kde malá letadla a větroně startují a přistávají hned za cyklostezkou, pro děti zážitek. Pokračovat můžete do třeba do Piesendorfu, kde je krásné koupaliště.

Pro náročné je určen například kopec Hundstein vysoký 2 117 metrů. Kdo si rád sáhne na dno morálních a fyzických sil, je na správném místě. Trasa je dlouhá necelých 18 km s převýšením 1500. Komu to nestačí, může si vyzkoušet, jaké to jet závod Ironman, určený pro železné muže, v tomto případě jen poloviční (závod, ne muži).

Tipy na výlety

Fürthermoaralm v Kaprunu, u přehradní nádrže

Areitalm Zell am See, Schmittenhöhe

Enzianhütte, Zell am See/Thumersbach

Schmidhofalm, Schmittenhöhe

Glocknerblick, Kaprun, Maiskogel

Nejhezčí pěší trasy

Okruh čtyř jezer

Schwalbenwand

Alexander Enzinger Weg

Pinzgauer Spaziergang

Thumersbacher Höhenpromenade

Tento článek vznikl ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.