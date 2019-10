3D tisk představuje zásadní změnu ve výuce

Cílem většiny pedagogů a vzdělávacích institucí je připravit studenty na budoucí povolání. Vtip je v tom vybrat tu správnou kombinaci informací a praktických pomůcek, které podpoří vzdělávání studentů. Zahrnutí technologií do výkladu látky ve třídě není nic nového. Nicméně 3D tisk je pro studenty velmi atraktivní a má dlouhodobé výsledky, které sahají daleko nad rámec původně probírané látky.

Začlenění 3D tisku do výuky má celou řadu významných výhod. Studenti látku lépe chápou, pokud je výuka baví, a mohou se do ní také aktivně zapojit. S použitím 3D modelů mohou studenti pracovat na projektech, díky kterým snáze pochopí složitou problematiku. Už to samo o sobě přispívá k tomu, že si nabyté poznatky déle pamatují. Tvorba 3D modelů představuje pouze část projektu, který může mít řadu dalších aspektů.

Například v rámci výuky výpočtu objemu mohou studenti ve skupinách navrhnout lahvičku na zadané množství parfému. Projekt je názorný a studenti mohou v týmu spolupracovat a společně vylepšovat návrh. Učení se dále prohlubuje, když mají za úkol na návrhu dále pracovat iterační metodou a metodou pokus-omyl.

Už na tak jednoduchém projektu se studenti kromě základní látky (výpočet objemu dutého tělesa) naučí také postupu při řešení problému, týmové práci a spolupráci. Navíc je podnícena jejich kreativita. Takové dovednosti nelze načerpat z učebnic a na trhu práce jsou velmi žádané.

Učitelé dnes mají nabitý program a obvykle nemají čas sami vytvářet učební programy zahrnující projekty 3D tisku, jako ten popsaný výše. Navíc ne každý učitel má s 3D tiskem zkušenosti. Na základě spolupráce se školami víme, že pedagogové by uvítali, kdyby měli k dispozici zdroje odpovídající úrovni žáků, se kterými pracují.

Takový zdroj nyní existuje a jmenuje se be3D Academy. Je to naše online knihovna plánů lekcí 3D tisku včetně prezentačních materiálů, pracovních listů, videí a hotových 3D modelů připravených k tisku. Lekce odpovídají předmětům vyučovaným v českých školách. Každou lekci tvoří zábavný vzdělávací projekt, v rámci kterého mezi sebou mohou studenti i soutěžit.

Tuto online knihovnu jsme vytvořili proto, abychom pedagogům usnadnili zavedení 3D tisku a jeho výhod do výuky. Najdete zde lekce pro technické a kreativní předměty (matematika, fyzika, geometrie, design a výtvarná výchova). Průběžně budeme přidávat další lekce, aby měli učitelé k dispozici více prostředků. K dispozici jsou zde i 3D modely, které si mohou studenti vytisknout samostatně mimo lekce.

Zveme všechny učitele se zájmem o 3D tisk k návštěvě a prohlídce naší be3D Academy. Vezměte prosím na vědomí, že lekce byly kalibrovány tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků při tisku prostřednictvím řešení 3D tisku YSoft be3D eDee. Další informace YSoft be3D eDee najdete zde. Abyste mohli stahovat materiály pro lekce 3D tisku, je třeba se zaregistrovat. Registrace je zatím k dispozici zdarma na be3dacademy.ysoft.com.